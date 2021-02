Impfung - Zunehmende Appelle in Italien für Immunisierung

Virologe fordert Verbot von Restaurants, Kinos und Stadion für nicht geimpfte Personen

In Italien nehmen die Appelle an die Bevölkerung zu, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der angesehene Infektionsexperte Giuseppe Ippolito, Direktor des Krankenhauses "Spallanzani" in Rom, sprach sich für ein Verbot des Besuchs von Restaurants, Kinos und Stadien aus, wenn die Menschen nicht geimpft sind.

"Viele Tätigkeiten werden Nicht-Geimpften verboten werden: Restaurant-, Kino-, und Stadionbesuche, Flugreisen. Die Maßnahmen können ergriffen werden, sobald der Impfstoff für jeden Bürger verfügbar ist", sagte der 66-Jährige im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe).

Ippolito äußerte die Hoffnung, dass es zu Massenimpfungen vor dem Sommer komme. "Dies würde uns erlauben, ohne Sorgen in den Urlaub zu fahren und uns vielleicht auch eine Auslandsreise zu gönnen", sagte Pregliasco. Die Impfung sei notwendig, um zur "Normalität" zurückzukehren.

Inzwischen prüft der Ärzteverband von Bologna Maßnahmen gegen Mediziner, die gegenüber Anti-Covid-Impfstoffen kritisch eingestellt sind. Geprüft werden Strafen gegen Ärzte, die öffentlich sogenannte "No Vax"-Positionen vertreten. In der Poliklinik von Bologna Sant'Orsola werden auch Maßnahmen gegen das Gesundheitspersonal geplant, das sich nicht impfen lassen will.

Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Euromedia Reserach durchgeführten Umfrage sind 54,8 Prozent der Italiener bereit, sich so bald wie möglich impfen zu lassen. 22,7 Prozent wollen es sich noch überlegen, befürworten aber grundsätzlich eine Impfung. 13,1 Prozent der Befragten sind unentschlossen, neigen aber eher zum Impfverzicht. 9,4 Prozent schließen entschieden eine Impfung aus.