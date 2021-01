Impfung - Zwei steirische Bürgermeister ebenfalls schon geimpft

Allmer (ÖVP) aus Stubenberg am See: "Stehe dazu, will aber nicht mehr dazu sagen" - Gamlitzer Bürgermeister Wratschko bestätigte ebenfalls - Steirische Grüne gegen "Freunderlwirtschaft"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahme von Karl Wratschko und Reaktion der FPÖ --------------------------------------------------------------------- Zumindest zwei steirische Bürgermeister haben sich ebenfalls schon die Corona-Schutzimpfung frühzeitig verabreichen lassen. Der Bürgermeister von Stubenberg am See, Alexander Allmer, und der Gamlitzer Bürgermeister, Karl Wratschko (beide ÖVP). Beide bestätigten einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" am Mittwoch gegenüber der APA. "Ich stehe dazu, will aber sonst nichts dazu sagen. Das ist meine Privatsache," sagte Allmer. Das Stubenberger Gemeindeoberhaupt antwortete auf APA-Nachfrage, warum er nicht einer älteren Person vortritt gelassen hatte: "Ich wünsche jedem, dass er auch eine Impfung erhält." Wo er die Impfung erhalten hatte, wollte er nicht verraten. Laut "Krone" sollen übrig gebliebene Impfdosen von einem Pflegeheim an Hausärzte vergeben worden sein. Ob Allmer nun auch die zweite Dosis erhalten werde, wisse er nicht: "Wenn nicht, werde ich es auch überleben." Die ÖVP Steiermark bestätigte, dass auch der Gamlitzer Bürgermeister Karl Wratschko eine Corona-Schutzimpfung erhalten hat. Er selbst sagte Mittwochnachmittag gegenüber der APA: "Ja, es stimmt. Die Heimleitung hat mich vergangene Woche angerufen und gefragt, ob ich mich mit einer übrig gebliebenen Dosis impfen lassen will, da ich immer wieder ehrenamtlich im Heim tätig bin." Er habe dieses Angebot dann vergangene Woche angenommen: "Ich bin nämlich kein Impf- oder Testmuffel und im übrigen bin ich auch für die Impfpflicht." Ob er nun eine zweite Dosis noch bekommt, wisse er ebenfalls nicht. ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg nahm die Bürgermeister in Schutz: "Erst seit Konkretisierung durch das Bundesministerium ist allen Beteiligten klar, wie in solchen Fällen (wenn Impfdosen bei priorisierter Zielgruppe übrig bleiben, Anm.) genau vorzugehen ist. Mit diesem Wissen hätten Bürgermeister die Impfung natürlich abgelehnt bzw. wäre dieses Angebot wohl erst gar nicht durch das Pflegeheim gemacht worden. Niemand hat sich 'vorgedrängelt', im Gegenteil, mangels anderer Impfwilliger wurde dazu aufgerufen. Der vorgegebene Impfplan ist zukünftig selbstverständlich auf Punkt und Beistrich genauestens einzuhalten. Das werden wir unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern noch einmal ganz klar und deutlich kommunizieren." Die steirischen Grünen haben aufgrund der Fälle am Mittwoch einen Antrag im Landtag angekündigt, dass die Landesregierung sicherstellen möge, dass die Verimpfung der Covid-19-Schutzimpfung in der Steiermark entsprechend der vorgenommenen Priorisierung vorgenommen wird. "Das Gesundheitsministerium stellte bereits klar, dass eine Warteliste mit weiteren priorisierten Personen vorliegen muss, die ersatzweise geimpft werden können, wenn Impfstoff aus unvorhersehbaren Gründen übrig bleiben sollte", betonte die Grüne Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl und sagte weiter: ",Freunderlwirtschaft' bei der Corona-Impfung muss verhindert werden." "Die beiden ÖVP-Bürgermeister haben anscheinend ihre Position als Ortschefs gnadenlos ausgenutzt und sich vorgedrängt", sagte FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann in einer Aussendung. "Wir kritisieren diese Vorgänge scharf und fordern die beiden Bürgermeister auf, sich für ihren Fehltritt zu entschuldigen." Hermann kündigte ebenfalls eine Initiative auf Landesebene an, um die Hintergründe dieser Vorreihung zu klären.