Impfungen - Anschober-Appell an Bürgermeister: "Hände weg"

"Wenn man nicht wirklich Teil der ehrenamtlichen Gesellschaft und des Pflegesystems ist" - "Schiefe Optik"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat angesichts zahlreicher Fälle von frühzeitig geimpften Ortschefs am Samstag "eindringlich" an die Bürgermeister appelliert, "diesen Schritt nicht zu tun", es sei einfach "eine schiefe Optik. Da geht es um politische Verantwortung. Wir in der Politik müssen Vorbilder sein."

Kraft des Amtes gebe es keine Impfung für Politiker, betonte der Ministier. Wenn ein Ortschef aber ehrenamtlich in einem Altersheim tätig sei, "dann ist es ein legitimer Zugang". Aber er würde raten, "sehr zurückhaltend" zu sein. "Wenn man nicht wirklich Teil der ehrenamtlichen Gesellschaft und des Pflegesystems ist, dann würde ich sagen: Hände weg", so Anschober.