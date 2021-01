Impfungen - Bericht: EU erwartet Erklärung von Astrazeneca am Montag

"Wir haben ernsthafte Fragen"

Die EU-Kommission hat eine rasche Erklärung des Pharmaunternehmens Astrazeneca bezüglich der Lieferverzögerungen des Coronavirus-Impfstoffs gefordert. "Wir haben ernsthafte Fragen, und erwarten ihre Beantwortung am Montag", sagte ein EU-Beamter laut dem Internetportal Politico am Montag. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sollte dem Bericht zufolge bereits am Sonntag einen entsprechenden Brief an Astrazeneca geschickt haben.

EU-Ratsschef Charles Michel erhöhte ebenfalls den Druck auf Astrazeneca und stellte mögliche rechtliche Konsequenzen in den Raum. "Wir erwarten, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge eingehalten werden", sagte Michel am Sonntag. Um die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten, könne die EU auch "juristische Mittel" nutzen.

Nach der Pharmaunternehmen-Kooperation aus Biontech und Pfizer hatte am Freitag auch der Hersteller Astrazeneca angekündigt, zeitweise weniger Impfstoff liefern zu können als ursprünglich geplant. Grund sei eine geringere Produktion an einem Standort in der europäischen Lieferkette, hieß es. Die Zulassung dieses Vakzins wird in Kürze erwartet. Nach Angaben aus der EU-Kommission soll es nun an diesem Montag ein weiteres Treffen des Lenkungsausschusses zur EU-Impfstrategie zu den Verzögerungen geben.