Impfungen - EU-Abgeordnete: Fokus muss auf Produktion liegen

Mandatare bekräftigen Forderung nach Transparenz bei Verträgen - Von der Leyen am Mittwoch im EU-Parlament

In der Diskussion um die Impfstoffbeschaffung muss der Fokus nach Ansicht von EU-Abgeordneten auf der Produktion liegen. Man habe mit 2,3 Milliarden Dosen genug Mittel für alle EU-Bürger gesichert, "nun geht es darum, zu liefern", sagte der Vorsitzende des Parlaments-Gesundheitsausschusses, der französische Liberale Pascal Canfin, am Montag in einem Webinar mit EU-Mandataren. Dabei bekräftigen sie ihre Forderung nach Transparenz bezüglich der Verträge mit Pharmaunternehmen.

Ähnlich wie Canfin äußerte sich der Grüne EU-Abgeordnete Bas Eikhout: Die meisten EU-Bürger seien daran interessiert, geimpft zu werden - das bedeute, die Produktion müsse intensiviert werden. "Das sollte jetzt unsere Hauptsorge sein", so Eikhout. Nach Ansicht der schwedischen Sozialdemokratin Jytte Guteland muss der Druck auf die EU-Kommission und Pharmaunternehmen erhöht werden. Bei der Steigerung der Produktion müssten alle Optionen in Betracht gezogen werden. "Im Moment ist es das wichtigste, sich auf Lösungen, auf die Produktion zu konzentrieren."

"Wir würden alle gerne schneller die Impfung bekommen", zeigte Peter Liese von der Europäischen Volkspartei Verständnis für die "Frustration". "Aber dem Virus ist es egal, wer daran schuld ist, er wird sich verbreiten", so Liese. Den Vergleich der Impfraten zwischen EU-Ländern nur mit Großbritannien bezeichnete er als "unfair" - China und Russland würden weit hinter der Europäischen Union liegen. Außerdem hinke Großbritannien mit der notwendigen zweiten Impfrunde hinter einigen EU-Ländern her, erklärte Liese anhand einer Grafik.

Die EU-Abgeordneten drängten auch erneut auf die Veröffentlichung der Verträge mit den Pharmaunternehmen. Das EU-Parlament fordere mehr Transparenz der Schlüsselelemente wie Preise, die Liefermengen, die Produktionsstätten, die Haftungen und die Regelung zum geistigen Eigentum, erklärte Canfin. Damit sollte Vertrauen hergestellt und Fake-News vermieden werden. "Wir wollen alles von den Verträgen und weniger geschwärzte Abschnitte sehen", betonte Eikhout.

Kritik äußerten die EU-Mandatare an den Pharmaunternehmen. Eine Firma wie AstraZeneca, die einen Haufen Geld erhalten habe, um dann "im besten Sinne" 40 Prozent weniger als angekündigt zu liefern, sei "inakzeptabel", betonte Guteland. Sie forderte, den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen. Auch Liese stellte sich im Streit zwischen der EU-Kommission und den Pharmaunternehmen hinter die EU-Behörde.

Gleichzeitig warnten die EU-Abgeordneten vor einem Impfnationalismus. Sie unterstützen die gemeinsame Impfstoffbeschaffung durch die EU-Kommission. "Stellen Sie sich vor, wir hätten 27 verschiedene Verträge, 27 verschiedene Preise, 27 Bestellprozesse - das wäre ein wirkliches Chaos", sagte Canfin. Durch die gemeinsame Strategie würde ein Wettbewerb unter den Mitgliedstaaten verhindert werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Mittwoch dem EU-Parlament zur Impfstoffstrategie Rede und Antwort stehen.