Impfungen - Laut Katharina Reich "genau im Plan"

Chief Medical Officer: "logistische Herausforderung"

Chief Medical Officer Katharina Reich hat am Dienstag das Vorgehen in Sachen Corona-Impfungen verteidigt. Die Impfungen stellten eine "logistische Herausforderung" dar und müssten sorgfältig geplant sein, erklärte Reich im ZiB2-Interview. Man befinde sich aber "genau im Plan".

Als Start sei immer der 12. Jänner avisiert gewesen. Da es sich um einen tiefgefrorenen Impfstoff handle, müssten die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen gut vorbereitet werden, so Reich. Es brauche dabei keine "Ho-Ruck-Aktion". Auch sei in den Heimen entsprechend Zeit für Gespräche und Aufklärung nötig.

Dass Österreich derzeit über mehr Impfdosen verfüge, als verimpft werden, erklärte die Sektionschefin im Gesundheitsministerium damit, dass es eben entsprechende Vorleistungen brauche bzw. mit der Personalknappheit über die Weihnachtsfeiertage. Ein Impfplan werde zur Zeit konkretisiert und soll diese Woche fertiggestellt werden. Dass dem noch nicht so ist, liege daran, dass sich Veränderungen ergeben hätten, die nun eingearbeitet werden müssten - wie die noch fehlende Zulassung des Impfstoffs von Astra-Zeneca.

Ob es in Bälde ein Impf-Dashboard mit täglichen Impfzahlen geben werde, könne sie nicht sagen - nur soviel: derzeit werde das Meldeintervall mit den Ländern besprochen, so Reich: "Unser Ziel ist eine regelmäßige und hochfrequente Information."