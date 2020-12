Impfungen - OÖ startet voraussichtlich am 12. Jänner in Heimen

40.000 Dosen für Bewohner und Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen bestellt - Ab Februar Beschäftigte der kritischen Infrastruktur, ab April Allgemeinbevölkerung an der Reihe

Voraussichtlich am 12. Jänner sollen in Oberösterreich die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Den Beginn machen die Bewohner und Mitarbeiter der Alters- und Pflegeheime. Für sie wurden 40.000 Impfdosen beim Bund bestellt, der auch für die Kosten von Impfstoff und Arzthonoraren aufkommt. Die Logistik übernimmt vorerst der Pharma-Großhandel. Dort können die Impfstoffe optimal gelagert und gekühlt werden, hieß es beim Krisenstab.

Auch das Krankenhauspersonal soll noch in der ersten Phase im Jänner geimpft werden. In einer zweiten Phase ab Februar sind dann jene an der Reihe, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die Impfungen dieser Personen soll durch die Hausärzte erfolgen. Ab April erwartet man, dass so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass die breite Bevölkerung immunisiert werden kann. Impfungen sollen dann sowohl bei niedergelassenen Ärzten als auch bei lokalen Impfstellen angeboten werden.