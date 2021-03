Impfungen - Steiermark will eventuell AstraZeneca für über 65-Jährige

LH Schützenhöfer (ÖVP): "Wenn alle anderen Bundesländer auch mittun" - BILD

Der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat sich Donnerstagmittag in Graz für die Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca auch für die Gruppe der über 65-Jährigen ausgesprochen. Er wolle aber keinen steirischen Alleingang. Er könne sich das vorstellen, wenn alle anderen Bundesländer es auch täten und das Nationale Impfgremium seine Zustimmung gebe. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte dieses Vorgehen für Wien am Mittwoch angekündigt.

Er habe Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) darüber informiert, sagte Schützenhöfer: "Sind alle Bundesländer dafür, sind wir auch dabei." Der Ladeshauptmann meinte, er habe mit mehreren Fachleuten wie dem Med-Uni Graz-Rektor Hellmut Samonigg sowie den Fachleiten Herwig Kollaritsch, Klaus Vander und Ursula Wiedermann-Schmidt gesprochen. Das Ergebnis: Auch die Steiermark sollte die über 65-Jährigen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens immunisieren. Er wolle baldige Gespräche von Kanzler Kurz mit dem Impfgremien und den Landeshauptleuten.

Zu den Diskussionen der vergangene Tage um den steirischen Weg des Testens und Immunisierens räumte der Landeshauptmann ein, es habe "Bröseln gegeben, das wollen wir gar nicht verheimlichen", und die niedergelassenen Ärzte hätten sich offenbar nicht ins Boot geholt gefühlt. Aber die Zusammenarbeit werde nun verstärkt.

Dies bekräftigte auch der Präsident der Ärztekammer Steiermark, Herwig Lindner. Die Pandemie sei eine Herausforderung die man in der Größenordnung noch nie gehabt habe, aber man lerne jeden Tag dazu und auch das gegenseitige Verstehen nehme zu. "Wir konnten viel in den gemeinsamen Gesprächen ausräumen", sagte der Präsident. In der Steiermark würden die niedergelassenen Ärzte jedenfalls ins Impfen miteinbezogen wie in kaum einem anderen Bundesland. Zu diesen herrsche vonseiten der Bevölkerung ein großes Vertrauen, was wichtig sei, auch aufgrund sich wieder formierender Impfgegner.

Schützenhöfer berichtete, dass mit Stand vom Donnerstagvormittag 107.870 Impfungen in der Steiermark verabreicht worden seien. Die steirische Strategie bestehe darin, dass man nicht alles sofort verimpfe, sondern genügend für den "zweiten Stich" bereithalte: "Wir sind auf der Seite der Vorsichtigen."

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) schilderte, dass in der Gruppe der über 85-Jährigen rund 20.000 Erstimpfungen bei niedergelassenen Ärzten und rund 7.000 in Impfstraßen verabreicht würden. Was den AstraZeneca-Impfstoff angehe, so wolle das nationale Impfgremium noch einige Studien abwarten, aber sie glaube, das dauere nur noch ein bis zwei Wochen. Alle rund 16.000 steirischen Pädagogen würden am Wochenende des 19. und 20. März geimpft und es gebe Signale, dass sich auch die Personen im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung bzw. in der mobilen Betreuung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca "zeitnah" impfen lassen wollen.

LHStv. Anton Lang (SPÖ) sagte, dass das Testen immer besser angenommen werde, auch bei den Stationen im Bereich der südlichen Landesgrenzen sowie die Testbusse für abgelegene Gebiete. Alleine am Mittwoch habe es 22.000 Testungen im Land gegeben. An Mitteln dafür stünden bis Mai rund 14 Millionen Euro zur Verfügung.

Reingard Glehr, Hausärztin im oststeirischen Hartberg und eine der fünf Sprecherinnen von "Österreich impft", berichtete, dass die Immunisierungen gut angenommen würden. Die Gemeinden leisteten Unterstützung bei u.a. der Organisation. Alleine in Hartberg seien in drei Tagen über 800 Personen geimpft worden.