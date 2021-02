Umfrage der Apothekerkammer

Vier Fünftel des Apothekenpersonals in Österreich wollen sich gegen Covid-19 impfen lassen. Das gab die Apothekerkammer in einer Aussendung bekannt, die eine bundesweite Umfrage durchgeführt hatte. In Kärnten haben sich 837 Apothekerinnen und Apotheker und Mitarbeiter dafür ausgesprochen, das sind 76 Prozent. Die Impfwilligkeit der Pharmazeuten liege damit weit über jener der Mitarbeiter in den übrigen Gesundheits- und Pflegeberufen, heißt es in der Aussendung.