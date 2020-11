SDA von Izetbegovic und SNSD von Dodik dürften Kontrolle über Sarajevo und Banja Luka verlieren - In Mostar wird im Dezember gewählt

In Bosnien-Herzegowina finden am Sonntag Lokalwahlen statt. Zum ersten Mal nach zwölf Jahren werden diese heuer auch in der südlichen Stadt Mostar stattfinden, allerdings erst am 20. Dezember. Die größte kroatische und die führende bosniakische (bosnisch-muslimische) Partei, die HDZ und die SDA, haben sich dort nämlich im Juni auf die Art und Weise geeinigt, wie künftig die Stadt regiert werden soll.

Für zwei führende politische Kräfte, die SDA von Bakir Izetbegovic und den SNSD von Milorad Dodik, dem serbischen Mitglied der dreiköpfigen bosnischen Staatsführung, dürfte dies ein ungewisser Urnengang werden. Laut einer Analyse des in Ljubljana ansässigen Internationalen Instituts für Nahost- und Balkanstudien IFIMES läuft die SDA Gefahr, die Kontrolle über die bosnische Hauptstadt Sarajevo und alle neun Gemeinden des gleichnamigen Kantons zu verlieren. Eine starke Konkurrenz stellt dort nämlich die Koalition der "Vier" dar, welche die Sozialdemokratische Partei (SDP), Unsere Partei (NS), die Unabhängige bosnisch-herzegowinische Liste (NBL) und "Volk und Gerechtigkeit" (NiP) gebildet haben.

Der Unabhängige Bund der Sozialdemokraten (SDSN) Dodiks dürfte Analysen zufolge die Stadtverwaltung von Banja Luka verlieren, aber auch jene in einigen anderen Städten der kleineren bosnischen Entität, der Republika Srpska, wie etwa in Bijeljina.

In der ehemaligen muslimischen Enklave Srebrenica ringen sowohl serbische wie auch muslimische Parteien um die Stadtverwaltung. Die Tatsache, dass in den vergangenen drei Monaten sogar 940 Personen ihren ständigen Wohnort in der Kleinstadt angemeldet haben, dürfte laut IFIMES die Regularität der Wählerverzeichnisse infrage stellen.

Um die Gemeinderatssitze und die Bürgermeisterposten bewerben sich mehr als 30.800 Kandidaten. Gewählt werden 64 Gemeinderäte in der Bosniakisch-Kroatischen Föderation, dem größeren Landesteil, und 56 in der Republika Srpska, dazu auch Bürgermeister, bzw. Gemeindevorsteher und 31 Gemeinderäte im nördlichen Distrikt Brcko. Stimmberechtigt sind 3,2 Millionen Bürger.

Der Urnengang findet inmitten der anhaltenden Coronakrise statt. Nach amtlichen Angaben wurden in ganz Bosnien bisher 64.180 Fälle und 1.588 Coronavirus-Tote registriert. Derzeit gibt es noch mehr als 10.500 aktive Fälle.