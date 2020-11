In der Schweiz leisten Kantone höchsten Anteil an Kultur-Subventionen

Öffentliche Hand gab in der Schweiz im Jahr 2018 rund 3 Milliarden Franken aus - Private Haushalte gaben im Schnitt monatlich nur 15 Franken für klassische Kulturangebote aus

Rund 3 Milliarden Franken (2,78 Mrd. Euro) hat die öffentliche Hand in der Schweiz im Jahr 2018, also vor Corona, transferbereinigt für Kultur ausgegeben. Größte Subventionsgeber waren dabei die Kantone. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit.

Über 700 Millionen Franken haben demnach die Kantone im Jahr 2018 für Subventionen an die Kultur ausgegeben; die Gemeinden leisteten mehr als 600 Millionen Franken und der Bund 200 Millionen Franken. Dabei waren für die Kantone und die Gemeinden die Kultursparten Musik und Theater am bedeutendsten, während vom Bund die höchsten Beträge in die Sparten Film und Kino geflossen sind.

Private Haushalte haben 2018 im Schnitt monatlich nur 15 Franken für klassische Kulturangebote ausgegeben, beispielsweise für Konzerte oder Theater. Hinzu kamen monatlich 168 Franken für den Internetzugang. Inklusive Medien kamen private Haushalte auf Kulturausgaben von insgesamt 347 Franken.

Laut BFS haben private Haushalte im ganzen Jahr 2018 knapp 15,8 Milliarden Franken für die Kultur ausgegeben, wobei in diesen Betrag Ausgaben für Medien mit eingerechnet werden.