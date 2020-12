In Libyen gefangen gehaltene Fischer auf Sizilien eingetroffen

Feier in Hafenstadt Mazara del Vallo - 18 Seeleute müssen sich Quarantäne unterziehen

Eine Gruppe von 18 Fischern aus mehreren Ländern ist nach 108 Tagen Gefangenschaft in Händen einer libyschen Miliz nach Sizilien zurückgekehrt. Die Seeleute trafen am Sonntag an Bord ihrer beiden Fischerboote in der sizilianischen Hafenstadt Mazara del Vallo ein. Sie wurden von ihren Angehörigen und den Behörden gefeiert. 18 weiße Tauben wurden befreit, Luftballons in den Farben der italienischen Flagge wurden losgelassen.

Vor der Landung wurden die befreiten Fischer Coronatests unterzogen, wie italienische Medien berichteten. Sie werden sich jetzt einer zehntägigen Quarantäne unterziehen müssen. Die 18 Seeleute, darunter acht Italiener, sechs Tunesier, sowie je zwei Männer aus Senegal und Indonesien, waren am Donnerstag freigekommen. Die Bedingungen für ihre Freilassung waren zunächst nicht bekannt. Die Gefangenschaft der Fischer hatte eine diplomatische Krise zwischen Italien und Libyen ausgelöst.

Die 18 Männer waren von Mazara del Vallo aus gestartet und am 1. September auf See von Milizen des Generals und Milizenführers Khalifa Haftar abgefangen worden, ihnen wurde ein Eindringen in libysche Hoheitsgewässer vorgeworfen, worauf sie nach Benghazi im Osten Libyens gebracht wurden. Zur Befreiung der Seeleute waren am Donnerstag der italienische Außenminister Di Maio und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte unangekündigt nach Benghazi gereist und hatten sich mit Haftar getroffen.

Haftars Streitkräfte verlangten für die Freilassung der 18 Männer einen Gefangenenaustausch und wollten im Gegenzug vier Libyer freibekommen, die in Italien wegen Menschenhandels und der Verursachung eines Schiffbruchs eines Migrantenbootes im Jahr 2015 mit 49 Toten verurteilt worden waren. Italienische Oppositionsparteien forderten Klarheit über die Verhandlungen zur Freilassung der Fischer. Die Familienangehörigen der Seeleute warfen der Regierung in Rom vor, sich zu spät für die Freilassung ihrer Angehörigen eingeschaltet zu haben.