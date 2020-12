In Mostar wird nach zwölf Jahren ein neuer Gemeinderat gewählt

Nach Einigung der beiden führenden Parteien in der herzegowinischen Stadt

Nach zwölf Jahren wird im herzegowinischen Verwaltungszentrum Mostar am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Der Weg zur Wahlabhaltung wurde im Juni durch eine Einigung der größten kroatischen (HDZ BiH) und der führenden bosniakischen (muslimischen) Partei (SDA) in Bosnien-Herzegowina gebahnt, die sich unter internationaler Vermittlung endlich über die Art und Weise geeinigt hatten, wie die Stadt künftig regiert werden soll.

Zuvor hatte des bosnische Verfassungsgericht bereits im Jahre 2010 einer Beschwerde von kroatischen Parteien stattgegeben und Teile der damals geltenden Satzung der Stadt, die als diskriminierend bezeichnet worden waren, für verfassungswidrig erklärt.

Um 35 Gemeinderatssitze ringen nun 31 Parteien, Bündnisse und Einzelpersonen. Mit besten Resultaten können allerdings nur drei oder vier Parteien und Bündnisse - die HDZ von Dragan Covic, die Koalition um die SDA von Bakir Izetbegovic sowie der BH-Block Mostar rechnen, zu dem die kürzlich in Sarajevo erfolgreichen Parteien SDP und Unsere Partei (Nasa stranka) zählen. Die bosnisch-serbische SNSD von Milorad Dodik nimmt am Urnengang unter dem Namen "Bleibt hier - Gemeinsam für Mostar" teil. Serben stellen in der Stadt allerdings nur 4,2 Prozent der Bevölkerung. Immerhin hatte Dodik mit Covic bereits eine Zusammenarbeit für die Zeit nach den Wahlen vereinbart. Lokale Menschenrechtler und Aktivisten nehmen mit der Gruppe "Recht auf die Stadt" an den Wahlen teil.

In der Stadt am Neretva-Ufer stellen Kroaten gut 48 Prozent der Bevölkerung, auf Bosniaken entfallen rund 44 Prozent. Stimmberechtigt sind rund 100.000 Einwohner.