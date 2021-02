In Myanmar darf Anwalt nicht gestürzte Regierungschefin treffen

Aung San Suu Kyi und Präsident Win Myint unter Hausarrest

In Myanmar lässt das Militär vier Tage nach dem Putsch kein Treffen der gestürzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi mit ihrem Anwalt zu. Auch mit dem ebenfalls abgesetzten Präsidenten Win Myint sei bisher kein Gespräch möglich gewesen, sagte Anwalt Khin Maung Zaw am Freitag vor Reportern in der Hauptstadt Naypyidaw. Er fordere die bedingungslose Freilassung. Beide Politiker stehen unter Hausarrest, gegen sie laufen nach Angaben des Anwalts Ermittlungen.

"Wir erwarten Gerechtigkeit von dem Richter, aber das ist nicht sicher", erklärte der Anwalt. "Wir hoffen auf das Beste, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor."