Indien: Hohe Sicherheitspräsenz nach gewaltsamen Bauernprotesten

Indische Bauernvertreter verurteilten die Gewalt

Am Tag nach teils gewaltsamen Bauernprotesten in Indien gab es in der Hauptstadt Delhi eine hohe Präsenz von Sicherheitskräften. Am Dienstag hatten Zehntausende Bauern gegen Gesetze zur Deregulierung der Landwirtschaft demonstriert. Etliche verließen dabei die genehmigten Protestrouten, durchbrachen Barrikaden und stürmten das historische Rote Fort in Delhi. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein, mindestens ein Demonstrant starb.

Laut Polizeiangaben wurden über hundert Polizisten verletzt. In Teilen Delhis sei das Internet zeitweise unterbrochen worden, um weitere Gewalt zu verringern, berichteten örtliche Medien. Einige Bauernvertreter verurteilten am Mittwoch die Gewalt, sagten, sie stamme von Außenseitern und betonten, dass sie den Protest weiterführen wollen.

Seit November kampieren Zehntausende Bauern rund um die Hauptstadt und fordern kontroverse Marktliberalisierungsgesetze aufzuheben. In Indien wurde Getreide bisher in staatlich organisierten Großmärkten zu garantierten Mindestpreisen gehandelt. Nach der Reform sollen die Bauern ihre Ware auch direkt an Privatfirmen verkaufen können. Die Regierung argumentiert, dass die Erzeuger auf dem freien Markt höhere Gewinne erzielen könnten und die Reform die Landwirtschaft modernisiere. Die Bauern hingegen befürchten einen Preisverfall, weil sie in Verhandlungen mit den Agrarkonzernen in einer schlechten Position wären.

Die Landwirtschaft trägt rund 15 Prozent zur indischen Wirtschaftsleistung bei und ist Lebensgrundlage für rund 60 Prozent der mehr als 1,3 Milliarden Einwohner des Landes. Viele Bauern in Indien haben Geldsorgen. Gespräche zwischen Bauern- und Regierungsvertretern hatten bisher nicht zu einer Einigung geführt.