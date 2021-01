Indien ließ gefangenen chinesischen Soldaten wieder frei

Hatte am Freitag Kontrolllinie in Ladakh überschritten - Laut indischen Streitkräften zum Ausspähen

Die indischen Streitkräfte haben einen im Himalaya gefangen genommenen chinesischen Soldaten wieder freigelassen und dem chinesischen Militär übergeben. Der Soldat habe am Freitag in dem umstrittenen Grenzgebiet Ladakh die Kontrolllinie zwischen den beiden Atommächten überschritten, sagte ein indischer Militärsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Der Soldat sei zum Ausspähen der Stationierung indischer Truppen befragt worden, berichteten örtliche Medien.

Die staatliche chinesische Zeitung "Global Times" zitierte am Montag einen Experten, der von einer "Geste des guten Willens" der indischen Seite sprach. Das Blatt zitierte Militärkreise, wonach sich der Soldat am Freitag "wegen der Dunkelheit und komplizierten Geografie" verlaufen habe. Seine Rückkehr sei gemäß den Mechanismen, die beide Seiten für die Grenze vereinbart hätten, am Montag erfolgt.

In der Gebirgsregion in 4.500 bis 5.500 Metern Höhe ist die Staatsgrenze zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern China und Indien nicht eindeutig geregelt. Es hat seit Mai 2020 mehrere schwere Zwischenfälle gegeben. Beim schlimmsten Vorfall wurden mindestens 20 indische Soldaten getötet. Beide Länder sprechen bisher erfolglos über eine Entspannung und einen Rückzug der zahlreichen dort stationierten Truppen. Bereits im Oktober war ein chinesischer Soldat von indischen Truppen gefangen genommen und nach zwei Tagen an China übergeben worden.