Individualisierte Krebstherapien dank Tumor Profiling in Griffweite

Klinische Studie von Schweizer Forschern

Im Rahmen des "Tumor Profile"-Projekts sind Tumore von Patienten der Universitätsspitäler Zürich und Basel mit noch nie da gewesener Präzision untersucht worden. Die Befunde sollen maßgeschneiderte und deshalb wirksamere Therapien ermöglichen.

Vor drei Jahren starteten Forschende der Universitätsspitäler Zürich und Basel sowie der ETH Zürich, der Universität Zürich und der Pharmafirma Roche eine groß angelegte klinische Studie bei 240 Patienten. Im Fokus standen metastasierender schwarzer Hautkrebs (Melanom), metastasierender Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) und akute myeloische Leukämie. Das Studiendesign wurde jetzt im Fachmagazin "Cancer Cell" veröffentlicht.

Neu an der Tumor-​Profiler-Studie ist, dass darin die Tumore unter Anwendung aller verfügbaren Spitzentechnologien mit einer Vielzahl sich ergänzender Methoden untersucht wurden. "Wir haben etwas entwickelt, was die Krebsmedizin weiterbringt und den Patientinnen und Patienten dient", sagt Mitchell Levesque, Professor am Universitätsspital Zürich und einer der korrespondierenden Autoren der Fachpublikation gemäß einer Mitteilung vom Freitag.

Zu den Untersuchungen gehören unter anderem solche an der DNA, RNA und an den Proteinen der Krebszellen. Das schließt nicht nur Tumorzellen, sondern auch Zellen des Immunsystems ein. Teil der Analyse sind außerdem funktionelle Tests, bei denen im Labor Biopsien des Tumors mit Medikamenten behandelt werden, um zu bestimmen, welche Medikamente wirken.

Informationen aus der medizinischen Bildgebung sowie aus weiteren Patientendaten werden ebenfalls berücksichtigt. So "kommen pro Patient riesige Datenmengen zusammen, welche wir mit datenwissenschaftlichen Methoden aufbereiten und analysieren", sagt Gunnar Rätsch, Professor an der ETH Zürich und einer der korrespondierenden Autoren der Fachpublikation.

Die Tumor-​Profiler-Befunde werden anschließend den Ärzten zur Verfügung gestellt, welche sie an interdisziplinären Tumorboard-​Sitzungen diskutieren. Weil detaillierte molekulare Untersuchungen in der Wissenschaft mit Begriffen bezeichnet werden, die auf -​omik enden (Genomik, Transkriptomik, Proteomik), wird der Ansatz, der sehr viele "Omik-​Bereiche" umfasst, als Multiomik-​Ansatz bezeichnet.

Langfristig geht es im Tumor-​Profiler-Ansatz darum, die Therapieoptionen für Patienten im Sinne der personalisierten Medizin zu erweitern. Denkbar ist beispielsweise, dass Patienten in bestimmten Fällen nicht mit Medikamenten der Standardtherapie behandelt werden, sondern mit Medikamenten, die für andere Krebsarten zugelassen sind.

Die Datenerhebung der Tumor-​Profiler-Studie wird in zwei Monaten abgeschlossen sein. Anschließend werden die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter die Daten auswerten.