Indonesien setzte iranischen Tanker wegen illegalen Öltransports fest

Auch Schiff unter der Flagge Panamas beschlagnahmt - Teheran: So etwas kann passieren

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion des Iran, indonesische Küstenwache ---------------------------------------------------------------------

Indonesien hat einen unter iranischer Flagge fahrenden Öltanker gestoppt. Zudem sei ein unter der Flagge Panamas fahrender Tanker vor dem indonesischen Küstenabschnitt der Insel Borneo festgesetzt worden, teilte die Behörde für Seeverkehrssicherheit am Montag mit. Die beiden Schiffe sollen illegal Öl transportiert haben. Die Führung in Teheran forderte am Montag von Indonesien Details zu dem Vorfall vom Sonntag. Zugleich bemühte sie sich um eine Entspannung der Lage.

Den Besatzungen werde außerdem vorgeworfen, die Flaggen der Schiffe nicht ordnungsgemäß angebracht zu haben, erklärten die indonesischen Behörden. Zudem seien die Identifizierungssysteme der Schiffe abgeschaltet gewesen. Die Besatzungen würden nun zunächst befragt.

Dem Iran wurde wiederholt vorgeworfen, seine unter den US-Sanktionen verbotenen Ölexporte zu verschleiern. Die Regierung des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat erst im Oktober neue Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor verhängt.

Es handle sich um ein technisches Problem, das in der Schifffahrt vorkomme, sagte ein Außenamtssprecher in Teheran beschwichtigend. Die iranische Hafenbehörde und die Reederei seien dabei, es zu lösen.

Der Sprecher der indonesischen Küstenwache bekräftigte allerdings den Verdacht des illegalen Öltransports in den Gewässern des Inselstaates. Das iranische Schiff und der Tanker seien "auf frischer Tat ertappt" worden, sagte er zur Nachrichtenagentur Reuters. Sie hätten Öl von dem iranischen Tanker auf das andere Schiff umgeladen. Die Schiffe hätten auch nicht auf einen Funkruf reagiert.

Die 61 Besatzungsmitglieder an Bord der beiden Schiffe seien festgenommen worden. Dabei handle es sich um iranische und chinesische Staatsbürger. Das indonesische Außen- und Energieministerium äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der iranische Tanker gehört der National Iranian Tanker Company (NITC), das zweite Schiff wird von einer Firma mit Sitz in Shanghai verwaltet.