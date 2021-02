Industriegase-Konzern Linde peilt noch mehr Gewinn an

Linde erzielt Rekordgewinn - Höhere Dividende vorgesehen Der Industriegase-Spezialist Linde hat im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Ergebnis verbucht. Das operative Konzernergebnis (EBITDA) stieg um 22,6 Prozent auf rund 2,9 Mrd. Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Unterm Strich blieben Linde 1,005 Mrd. Euro - ein Plus von 70,1 Prozent.