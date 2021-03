Infineon ersetzt Nokia im Eurostoxx 50

Infineon baut China-Geschäft aus Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon baut sein Geschäft in China aus und will dabei vor allem von der wachsenden Nachfrage nach energiesparender Technik profitieren. Dafür gründen die Münchner eine Einheit, die vor allem Lösungen für die Autobranche entwickeln soll, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.