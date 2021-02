Infineon mit Konzernüberschuss von 256 Mio. Euro in Q1/2021

Deutscher IT-Konzern auch in Österreich stark vertreten

Der Technologiekonzern Infineon Technologies AG blickt auf ein gutes Jahresende 2020 zurück. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (endet mit 31. Dezember 2020) wurden die Umsatzerlöse gegenüber dem vierten Quartal 2020 um sechs Prozent auf 2,631 Mrd. Euro gesteigert. Das Segmentergebnis erhöhte sich um 29 Prozent auf 489 Mio. Euro. Der Konzernüberschuss legte von 109 auf 256 Mio. Euro zu, teilte das Unternehmen, das auch in Österreich stark vertreten ist, heute mit.

"Trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar konnten wir im ersten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen. Neben der wirtschaftlichen Erholung in einigen Regionen kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute. Halbleiter werden mehr denn je gebraucht", so Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. Im Geschäftsjahr 2021 erwarte Infineon bei einem unterstellten Euro/Dollar-Wechselkurs von 1,20 einen Umsatz von etwa 10,8 Mrd. Euro - plus oder minus 5 Prozent.