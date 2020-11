Infineon Österreich hielt 2019/20 Umsatz, Gewinn sank um ein Drittel

Herlitschka: Schwieriges Geschäftsjahr ordentlich abgeschlossen

Infineon Austria, die Österreich-Tochter des deutschen börsennotierten Infineon-Konzerns, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 den Umsatz gehalten, das Ergebnis ist um rund ein Drittel eingebrochen. Der Beschäftigtenstand in Österreich sank um 2 Prozent, weil man bei Neueinstellungen sehr vorsichtig gewesen sei. Die Kurzarbeit wurde mit Ende Juli beendet, teilte Vorstandschefin Sabine Herlitschka am Montag in einer Bilanzpressekonferenz mit.

Der Umsatz des Halbleiterproduzenten blieb mit 3,109 Milliarden Euro stabil (Vorjahr: 3,114 Milliarden Euro). Das Vorsteuerergebnis betrug rund 196 Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (306 Mio. Euro) um 36 Prozent. Der Rückgang im Ergebnis ist nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich auf die verringerte Auslastung in der Produktion zurückzuführen.

"Auch für Infineon war es ein schwieriges Geschäftsjahr, das wir dann mit Ende September ordentlich abgeschlossen haben", sagte Herlitschka. Der Halbleitermarkt habe sich für 2020 als einigermaßen stabil erwiesen. Zwar sei die Produktion in der Automobilindustrie gesunken, doch Infineon profitiere vom Trend zur E-Mobilität und zur zunehmenden Digitalisierung etwa bei Homeoffice und Homeschooling.

Ab Mai waren rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit, diese konnte mit Ende Juli vorzeitig beendet werden. "In Summe hat uns die Kurzarbeit geholfen", resümiert Herlitschka. Der Beschäftigtenstand in Österreich lag bei 4.517 Personen, ein leichter Rückgang um 2 Prozent zum Jahr davor. Von den Beschäftigten arbeitet der Großteil (rund 3.700 Personen) in Villach. Weitere Standorte sind in Graz, Klagenfurt und Linz, ein Vertriebsbüro ist in Wien angesiedelt.