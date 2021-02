Infineon stockt Vorstand auf - Neues Ressort digitale Transformation

Infineon schloss Verkauf der Handychipsparte ab Der Halbleiterkonzern Infineon hat den Verkauf seiner Mobilfunksparte an den US-Branchenriesen Intel unter Dach und Fach gebracht. Die Transaktion sei am Montag abgeschlossen worden, so die Unternehmen. Insgesamt wechseln 3.500 Mitarbeiter unter der Führung des bisherigen Infineon-Vorstands Hermann Eul zu den Amerikanern, die 1,4 Mrd. Dollar für die Sparte bezahlen.