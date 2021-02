Inflation hat sich im Jänner auf 0,8 Prozent deutlich abgeflacht

Inflationsrate in Deutschland weiter gesunken Billigeres Heizen und Tanken hat die ohnehin niedrige Inflation in Deutschland im Februar nochmals gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im Schnitt nur noch um 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Einen geringeren Wert gab es zuletzt im August 2010. Im Jänner waren die Preise noch um 1,3 Prozent gestiegen.