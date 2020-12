Inflation in Tokio im Dezember negativ

Daten für Metropole Tokio gelten als richtungsweisend für ganz Japan

Die Verbraucherpreise (CPI) in der japanischen Metropole Tokio sind im Dezember gesunken. Sie fielen binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent, wie aus Daten der Regierung vom Freitag hervorgeht. Analysten hatten einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Die japanische Zentralbank strebt eigentlich eine Inflationsrate von etwa zwei Prozent an. Ökonomen gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Monaten aufgrund des schwächelnden Konsums weiter sinken werden.

Die Coronakrise trübt die Kauffreude, weshalb viele Unternehmen und Geschäfte versuchen, die Nachfrage mit Preisnachlässen anzukurbeln. Die von der Regierung am Freitag bekannt gegebenen Daten für die Metropole Tokio werden einen Monat vor den landesweiten veröffentlicht und daher als richtungweisend betrachtet. Die Kerninflation beinhaltet Öl-Produkte, aber keine Preise für frische Nahrungsmittel.