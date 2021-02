Informationsfreiheit - Edtstadler beharrt auf VfGH-Sondervotum

Grabenwarter in der "ZiB2": "Ich war immer schon skeptisch, und die Skepsis hat zugenommen" - Edtstadler verteidigt Vorgehen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Verfassungsministerin Edtstadler ---------------------------------------------------------------------

Die Regierung hat nach längerem Ringen ein Informationsfreiheitspaket vorgelegt, das am Montag für acht Wochen in Begutachtung geschickt wurde. Es bringt u.a. auch die Möglichkeit für Richter des Verfassungsgerichtshofs, abweichende Stellungnahmen zu Entscheidungen des Gerichts abzugeben. VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter hält davon wenig, wie er in der "ZiB2" am Dienstagabend sagte. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verteidigte hingegen den Plan.

"Ich war immer schon skeptisch, und die Skepsis hat zugenommen", sagte Grabenwarter am Dienstagabend. Die 14 Richter "arbeiten als Kollegium unabhängiger Juristen mit dem Ziel, gemeinsame, einheitliche Entscheidungen zu treffen, an denen sich die Bürger orientieren können."

Edtstadler verwies am Mittwoch nach dem Ministerrat auf die internationale Praxis: Es gebe nur drei Länder in Europa, die eine solche Möglichkeit nicht vorsehen, sagte sie im Pressefoyer. Es gehe dabei um Transparenz, die Öffentlichkeit solle abweichende Meinungen erfahren können.