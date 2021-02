Informationsfreiheit - Sondervotum in den meisten Staaten möglich

Nicht nur bei abweichender Entscheidung - Angelsächsischer Raum als Vorbild

Die im Informationsfreiheitspaket vorgesehene Möglichkeit eines Sondervotums für Richter des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) ist in Europa und vor allem im angelsächsischen Raum bereits weitgehend verankert. Grundidee ist die Erhöhung der Transparenz von Entscheidungen sowie das Anregen eines wissenschaftlichen Diskurses darüber. Auf der Negativ-Seite steht vor allem die Gefahr eines Autoritätsverlustes von Entscheidungen sowie die mögliche Punzierung von einzelnen Richtern.

Geschichtlich gesehen stand in Kontinentaleuropa bei richterlichen Entscheidungen die Bewahrung des Abstimmungsgeheimnisses im Mittelpunkt. Das hatte ganz handfeste Gründe, heißt es etwa in einer Studie des EU-Parlaments zu "Abweichenden Stellungnahmen der Obersten Gerichtshöfe in den Mitgliedstaaten": Aufgabe der Gerichte in den früheren Monarchien war die Äußerung des Willens des Königs, in dessen Namen sie Recht sprachen. Nachdem dieser klarerweise nur einen Willen haben konnte, mussten auch die Urteile zumindest nach außen hin einstimmig gefällt werden.

Ganz anders dagegen in Großbritannien (wobei es hier kein Verfassungsgericht gibt) und den USA: Dort durften Richter traditionell ihre (abweichende) Meinung kundtun. Dies war und ist auch ein wichtiger Bestandteil des dortigen Rechtssystems, dessen primäre Rechtsquelle nicht Gesetze, sondern richterliche Entscheidungen sind (Case Law).

Der Supreme Court der USA gestattete seit seiner Gründung Minderheitsvoten. Diese können abweichend von der Mehrheitsentscheidung sein, zustimmend oder auch teils ablehnend und teils zustimmend. Blickt man auf die Entscheidungssammlung des Gerichtshofs (https://www.supremecourt.gov/opinions/), sieht man, dass die einzelnen Richter diese Möglichkeit auch ausgiebig nutzen. Das Sondervotum eines Richters wird dabei direkt an die Mehrheitsentscheidung angehängt.

Wesentlich vorsichtiger Gebrauch von der Möglichkeit eines Sondervotums machen dagegen die Verfassungsrichter in Deutschland. Eingeräumt wurde ihnen dieses Instrument Anfang der 1970er-Jahre - wirklich genutzt wird es allerdings meist nur bei richtungsweisenden Entscheidungen.

Auch in anderen europäischen Staaten wurden in den vergangenen Jahrzehnten Richtern Sondervoten ermöglicht: Nicht erlaubt sind sie lediglich in Italien, Frankreich und den Benelux-Ländern (wobei die Niederlande kein Verfassungsgericht haben). Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sieht die Publikation abweichender Meinungen vor.

Dagegen entschieden hat sich die EU dagegen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH): Dessen Entscheidungsfindung ist nach wie vor geheim - dafür sind die Schlussanträge des Generalanwalts, an die sich die Richter zum großen Teil halten, öffentlich einsehbar.

Der aktuelle Entwurf der Regierung lässt Sondervoten übrigens auf zwei Arten zu: Einerseits können Richter mit der grundsätzlichen Entscheidung nicht übereinstimmen und deshalb eine eigene Stellungnahme verfassen (dissenting opinion), andererseits aber mit der Entscheidung einverstanden sein, aber andere Gründe dafür anführen (concurring opinion).