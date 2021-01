Informationskampagne für Kur und Rehabilitation

Auch in Zeiten der Pandemie wichtig

Die Ärztekammer, die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und die Gesundheitsbetriebe starten eine Informationskampagne, dass Gesundheitsvorsorge Aktiv (Kur) und Rehabilitation auch während der Corona-Krise nicht vernachlässigt werden sollten. Diese stellen wichtige Bestandteile für die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen dar, begründen die drei Organisationen ihre Initiative unter dem Titel "Tun, was wichtig ist".

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Arzt- und Behandlungstermine verschoben. So gaben einer GfK-Umfrage zufolge 41 Prozent der Befragten an, während des Lockdowns geplante oder bereits ausgemachte Arzttermine und medizinische Behandlungen nicht wahrgenommen zu haben. Die meisten davon waren Termine zur Gesundheitsvorsorge.

Die bereits am 2. Jänner gestartete Informationskampagne läuft bis Ende Februar und umfasst unterschiedliche Medienkanäle: Im Online-Bereich informieren Informationsbanner, Native Ads und Social Media-Beiträge über die Kampagnen-Anliegen. Informationsartikel und -sujets finden sich zudem österreichweit in auflagenstarken Print- und Onlinemedien, ebenso sind die Redaktionen von Print-, Hörfunk- und TV-Medien in die Kampagne mit eingebunden.

"Es geht uns darum, unnötige gesundheitliche Schäden in Zeiten großer Verunsicherungen vermeiden zu helfen", betonte Günther Wiesinger, der Sprecher der Initiative in einer Aussendung. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres wies darauf hin, dass alle Gesundheitseinrichtungen in den letzten Monaten große Anstrengungen unternommen hätten, um das Ansteckungsrisiko mit Corona auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. "So wichtig es am Anfang der Pandemie war, nur in Notfällen Spitäler und Ordinationen aufzusuchen, um so das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, so wichtig ist es nun, verschobene Nachsorge-, Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen nachzuholen." Auch PVA-Chefarzt Martin Skoumal rief dazu auf, wichtige Rehabilitationsaufenthalte oder auch eine Gesundheitsvorsorge Aktiv wegen der Corona-Pandemie nicht aufzuschieben. "Gerade jetzt ist es wichtig, den Gesundheitszustand zu erhalten oder zu verbessern und notwendige Therapiemaßnahmen und Heilverfahren unbedingt wahrzunehmen."