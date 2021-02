Infrastruktur-Investor Atlantia mit schwerem Umsatzrückgang

Betriebsergebnis verringerte sich von 5,7 Mrd. Euro auf 3,7 Mrd. Euro

Der italienische Infrastruktur-Investor Atlantia hat das Pandemie-Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 11,6 Mrd. Euro auf 8,2 Mrd. Euro abgeschlossen. Das Betriebsergebnis verringerte sich von 5,7 Mrd. Euro auf 3,7 Mrd. Euro, berichtete die Holding, zu der auch die Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia (ASPI) gehört.

Wegen den Pandemie verringerte sich der Verkehr auf dem Atlantias-Autobahnnetz in Italien um 27,3 Prozent, in Spanien um 30,8 Prozent , in Frankreich um 24,6 Prozent und in Chile um 8,8 Prozent. Die Konzernverschuldung lag Ende Dezember bei 39,1 Mrd. Euro, 2,4 Mrd. Euro mehr als Ende 2019. Die Holding im Besitz der Unternehmerfamilie Benetton verfügt über 8,6 Mrd. Euro an liquide Reserven.

Atlantia betreibt über 5.000 Autobahnkilometer - vor allem in Italien, wo das Unternehmen 51 Prozent des Verkehrsnetzes kontrolliert - aber auch in Brasilien, Indien, Chile und Polen. Außerdem ist der Konzern seit 2013 auch im Luftverkehrsbereich aktiv und hält Beteiligungen an den Flughäfen Fiumicino und Ciampino in Rom und drei weiteren in Frankreich.

Atlantia beschloss im Jänner die Abspaltung von Autostrade per l'Italia (ASPI), die die Konzession für rund 3.000 Kilometer mautpflichtige Straßen in Italien hat. Atlantia, der 88 Prozent an Autostrade gehören, verschafft sich mit dem Beschluss eine bessere Position im Streit mit dem Staat um die Zukunft des Autobahnbetreibers. Der Streit war nach dem Brückenunglück in Genua 2018 ausgebrochen, bei dem 43 Menschen ums Leben gekommen waren. ASPI werden schwere Mängel bei der Instandhaltung der Morandi-Brücke vorgeworfen.