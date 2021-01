Ingrid Brodnig: "Können Abwehrkräfte gegen Desinformation stärken"

Neues Buch der Digitalexpertin "Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern" liefert Strategien für hitzige Diskussionen - "Gibt nicht das eine Wundermittel gegen Desinformation"

Bald wird jeder jemanden kennen, der an Verschwörungserzählungen glaubt, könnte man angesichts der grassierenden Mythen prognostizieren. Um gegenzusteuern, hat die Digitalisierungsexpertin Ingrid Brodnig "Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern – in der Familie, im Freundeskreis und online" geschrieben. Im Interview mit der APA spricht sie über die Ursache des Verschwörungsbooms, was sie heute noch schockiert und worüber es sich besonders zu diskutieren lohnt.

APA: Trügt der Eindruck oder sind Verschwörungserzählungen zuletzt virulenter geworden?

Brodnig: Das ist sicher richtig. Wenn Menschen sich verunsichert fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ihnen werde der Boden unter den Füßen weggezogen, dann werden simple Erklärungen attraktiver. Es kann einem auch ein Gefühl von Kontrolle geben, wenn man glaubt, etwas durchschaut zu haben. Die "Infodemie" – wie die WHO das nennt – ist die logische Folge auf die Pandemie.

APA: Spielen die oftmals gescholtenen sozialen Netzwerke für die Verbreitung von Verschwörungserzählungen demnach keine starke Rolle?

Brodnig: Die Pandemie ist das Wichtigere. Verschwörungsmythen gab es schon immer. Das Internet führt nur zu einer schnelleren globalen Verbreitung. Dass eine wilde Vorstellung wie QAnon, laut der eine dunkle Elite Kinder entführt, misshandelt und ihr Blut abzapft, weltweit verbreitet wird, liegt am Netz. Eine Besonderheit ist auch, dass sich Verschwörungsgläubige dort leichter finden. Der große gesellschaftliche Faktor ist die Verunsicherung. Das Werkzeug, das den Verschwörungserzählungen hilft, sind die sozialen Medien.

APA: Zuletzt haben große Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube für Aufsehen gesorgt, weil sie Profile aufgrund von Falschinformationen sowie Verschwörungserzählungen sperrten. Ist das der richtige Zugang?

Brodnig: In besonders extremen Fällen glaube ich, dass Sperrungen richtig sind. QAnon wurde schon 2019 vom FBI in den USA als potenzielle terroristische Gefahr eingestuft. Das heißt, es gibt Verschwörungscommunitys, die sehr aggressiv bis gewaltaffin wirken. Hier sind harte Schritte angemessen. QAnon ist mittlerweile von Facebook verbannt. In vielen Fällen ist es allerdings sinnvoll, nicht sofort auszusperren, sondern Aufklärung zu betreiben und Zugang zu gut recherchierten Fakten zu schaffen.

APA: Sie erwähnen in Ihrem neuen Buch, dass man möglichst nicht das Falsche betonen soll, da es so unter Umständen erst bekannt wird. Dennoch listen Sie eine breite Palette an Verschwörungserzählungen auf. Ist ein Punkt erreicht, an dem es unumgänglich geworden ist, auf die Gefährlichkeit dieser Erzählungen zu verweisen, anstatt sie zu ignorieren und zu hoffen, dass sie im Sand verlaufen?

Brodnig: Das ist tatsächlich ein Dilemma. Ein wichtiger Gradmesser ist immer die Frage, wie weit eine Verschwörungserzählung bereits verbreitet ist. Wenn sie schon eine große Durchdringung hat, ist es sinnvoll, sie anzusprechen, um Leuten, die diese Geschichte erst hören werden, leichten Zugang zu einem Faktencheck zu ermöglichen. Wichtig ist aber, um der Falschheit nicht noch zusätzlich zu helfen, gleich zu Beginn deutlich zu machen: "Achtung, das ist falsch". Den richtigen Informationen sollte auch mehr Raum als den falschen eingeräumt werden.

APA: Denken Sie, dass das im Mainstreamjournalismus derzeit gut funktioniert?

Brodnig: Ich glaube, dass Medien das Thema aufgrund der Coronakrise mittlerweile ernster nehmen. Lange wurden Verschwörungsgläubige einfach als lustige Aluhutträger dargestellt. Dabei wurde ausgeblendet, dass menschliche Tragödien dahinterstecken, wenn Leute beispielsweise glauben, die Welt wäre durch eine dunkle Elite unterjocht. Manchmal wird aber trotz guter Absichten weiterhin Falsches befördert. Ein Beispiel: Es gab eine falsche Studie, die sogar zurückgezogen werden musste. Darin stand, dass Impfungen Autismus auslösen würden. Das wurde mehrfach wissenschaftlich überprüft, und es stellte sich heraus, da ist nichts dran. Medien stellen die Behauptung manchmal noch in den Vordergrund und schreiben "Kein Autismus durch Impfung". Die Falschmeldung wird zwar verneint, aber in der Überschrift nochmal sichtbar gemacht. Mein Tipp ist: Lieber betonen, was richtig ist – zum Beispiel: "Studie widerlegt Impfmythen."

APA: Sie machen in Ihrem Buch wiederholt darauf aufmerksam, dass Ihnen der Themenkomplex rund um Fake News, Verschwörungserzählungen und Desinformation ein besonderes Anliegen ist. Was hat Sie dazu bewogen, sich darauf zu spezialisieren?

Brodnig: Mich hat dieser Widerspruch fasziniert, dass das Internet ein Medium der Aufklärung und globalen Verständigung sein sollte, aber häufig dazu benutzt wird, Leute fertig zu machen, Falschheiten sichtbarer zu machen oder populistische Stimmen in den Vordergrund zu rücken. Im Internet kann man die besten Informationen der Welt finden, dennoch rückt in vielen Situationen das Falsche und Emotionale in den Vordergrund.

APA: Ist das im Medium angelegt?

Brodnig: Ich glaube, zu einem gewissen Grad wird die emotionale Geschichte immer erfolgreicher sein. Das liegt nicht an der Technik, sondern am Menschen: Wir steigen auf manche Emotionen stärker ein. Man hört bei etwas Wütendem eher hin und erzählt es öfter weiter. Ich glaube, wir können die Situation verbessern, wenn wir uns diese menschlichen Eigenheiten bewusst machen und die Technik daran anpassen. Wir können soziale Medien so programmieren und weiterentwickeln, dass sie uns in Erinnerung rufen, Inhalte zu hinterfragen. Es gibt nicht das eine Wundermittel gegen Desinformation, aber es gibt eine Reihe von Schritten, die wir auf der Ebene der Technik, in der Art der Berichterstattung und auch in der Art, wie jeder Einzelne diskutiert, setzen können.

APA: Sie sind in vielen verschwörungserzählerischen Gruppen in den sozialen Medien unterwegs, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie ergeht es Ihnen damit?

Brodnig: Wenn man in vielen verschwörungserzählerischen Gruppen Mitglied ist, härtet man ziemlich ab. Als ich das erste Mal das Wort "Corona-Diktatur" gelesen habe, hat mich das wirklich schockiert. Mittlerweile habe ich mich an den Begriff gewöhnt. Das ist aber schlecht. Es gibt nichtsdestotrotz immer wieder Situationen, die mich noch schockieren. Gerade in der Impfthematik stört mich sehr, wie auf einer rein emotionalen Ebene und mit ziemlich unfundierten Behauptungen so leicht Verunsicherung geweckt wird.

APA: Sie raten dazu, sich genau zu überlegen, bei welchen Themen es einem wert ist, Zeit für Diskussionen aufzuwenden, da es andernfalls schnell zermürbend werden kann. Was ist Ihnen ein besonderes Anliegen?

Brodnig: Ich finde, es lohnt sich, dort zu diskutieren, wo eine Gefahr im Raum steht. Das ist beispielsweise beim Thema Impfen der Fall. Wir haben medizinisch die Möglichkeit, mit Impfungen sehr viele Menschen zu schützen, womöglich sogar Herdenimmunität herzustellen. Es wäre sehr tragisch, wenn es an der Aufklärung und der Bereitschaft von Menschen, sich impfen zu lassen, scheitert. Man sollte vor einer Diskussion auch immer abtesten, ob das Publikum noch erreichbar ist. Manche stecken schon so tief drin, dass man wenig bewirkt.

APA: Digitale Kompetenz und Medienkompetenz werden gerne als Schlüssel zum Erfolg gegen Verschwörungserzählungen und Desinformation ins Treffen geführt. Ist es so einfach?

Brodnig: Es ist sicher wichtig, Quellen zu hinterfragen. Das kann bereits in der Schule unterrichtet werden. Aber es ist neben der Medienkompetenz auch wichtig, logisches Denken zu fördern. Viele Falschmeldungen bauen auf ähnlichen logischen Fehlschlüssen oder unfairen Argumentationsmustern auf. Zum Beispiel liegt vielen Falschmeldungen und unseriösen Behauptungen anekdotisches Denken zugrunde. Etwa: "In meinem Bekanntenkreis ist niemand am Coronavirus gestorben, dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt Coronatote gibt." Das ist total unsinnig. Es gibt viele Krankheiten, die man selbst oder das Umfeld zum Glück nie erlebt, die man aber trotzdem ernst nehmen muss. Wenn ich solche logischen Fehlschlüsse verständlich mache und unterschiedliche Logikfehler im Unterricht durchgehe, erhöht das die Chance, dass Leute auch bei zukünftigen Geschichten auf unsinnige Argumente aufmerksam werden. Wir können unsere Abwehrkräfte gegen Desinformation stärken.

APA: Wird sich die Lage nach der Coronapandemie beruhigen oder müssen wir uns auf ein anhaltend hohes Desinformationsniveau einstellen?

Brodnig: Wir werden niemals eine Zeit ohne Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen haben, aber es wird besser sein als jetzt. Wenn das Bedrohungsszenario "Virus" weg ist, dann sind viele Verschwörungserzählungen emotional nicht mehr interessant. Eine Sorge habe ich aber: Manche Leute, die in Verschwörungsgruppen abgewandert sind, haben derartiges Denken in dieser Zeit verinnerlicht. Die Gefahr ist, dass manche nicht so leicht zurückfinden.

(Das Gespräch führte Lukas Wodicka/APA)

(ZUR PERSON: Ingrid Brodnig wurde am 9. November 1984 in Graz geboren. Sie ist Autorin und Journalistin. Sie verfasst eine wöchentliche Digitalkolumne für das Nachrichtenmagazin "Profil" und hält regelmäßig Vorträge und Workshops zu Themen der Digitalisierung. In ihrer Arbeit klärt sie über Lügengeschichten, Mobbing und Hass im Internet auf. Sie wurde mit mehreren Preisen wie dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis für ihr Buch "Hass im Netz. Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können" ausgezeichnet.)

(S E R V I C E – Ingrid Brodnig: "Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern – in der Familie, im Freundeskreis und online", Illustrationen von Marie-Pascale Gafinen, Brandstätter Verlag, 160 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-7106-0520-8, erscheint am 25. Jänner)

