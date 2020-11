Initiative will Konzernhaftung im Ausland für Österreichs Unternehmen

Schweiz stimmte am Wochenende gegen strengere Bestimmungen für Menschenrechte und Umweltschutz - Deutschland für Lieferkettengesetz auch auf EU-Ebene

Eine neue Initiative will dafür sorgen, dass österreichische Konzerne für Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten im Ausland haften. Sie reiht sich damit in Bemühungen in anderen deutschsprachigen Ländern ein. Die Schweizer stimmten vergangenes Wochenende knapp gegen solche Bestimmungen. Deutsche Minister wollen ein Lieferkettengesetz im eigenen Land und auch EU-weit auf den Weg bringen.

Die "Initiative Lieferkettengesetz Österreich" (www.lieferkettengesetz.at) setzt sich für ein Gesetz ein, dass "Konzerne vor Ort zur Verantwortung zieht und einen nationalen Beitrag zur europäischen Debatte leistet", wie eine Sprecherin des Komitees, Veronika Bohrn Mena, am Montag mitteilte.

"Konzerne beuten Menschen aus, verseuchen die Umwelt und schädigen das Klima. Sie machen es, weil sie es können", so Bohrn Mena. "Dieser Raubbau an Menschen, Tieren und Umwelt muss gestoppt werden. Das erreichen wir nicht über Freiwilligkeit. Hier braucht es einen gesetzlichen Rahmen." Freiwillige Verpflichtungen funktionierten nicht, deshalb solle die Sorgfaltspflicht gesetzlich verankert werden.

Deutschland strebt zur Zeit ein EU-Lieferkettengesetz gegen Kinderarbeit an und will seine EU-Ratspräsidentschaft dazu nutzen, die Grundlagen eines europäischen Lieferkettengesetzes zu erarbeiten. "Wir müssen vor Weihnachten zu einer Entscheidung kommen", sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) deutschen Zeitungsberichten von heute, Montag, zufolge. Dies sei im Koalitionsvertrag eindeutig festgelegt. Die Eckpunkte von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ihm würden seit nunmehr vier Monaten vorliegen.

In Deutschland sollen damit alle großen Unternehmen dazu verpflichtet werden, faire Löhne für die Arbeiter in ihren Lieferketten zu bezahlen und Kinderarbeit zu beenden, dort wo unsere Schuhe, Kleidung, Kaffee produziert werden, hatte Müller bereits im Sommer in Aussicht gestellt. Für 2021 wurde eine europäische Gesetzesvorlage angekündigt.

In der Wirtschaft stößt dieses Ansinnen auf Widerstand. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) etwa erachtet es als "nicht verantwortbar", dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, "die irgendwo in ihren Lieferketten passieren" in Mithaftung genommen werden sollten.

Die Schweizer stimmten am Sonntag bei einer Volksabstimmung gegen strengere Lieferkettenbestimmungen. Die sogenannte "Konzernverantwortungsinitiative" sollte Unternehmen mit Sitz in der Schweiz dazu zwingen, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in allen Produktionsschritten weltweit zu garantieren. Hinter der Initiative standen 130 Nichtregierungsorganisationen (NGO). Sie hatte Unterstützer im gesamten politischen Spektrum, von Gewerkschaften bis hin zu kirchlichen Gruppen.

Dem Komitee der "Initiative Lieferkettengesetz Österreich" gehören neben Bohrn Mena aktuell Helga Kromp-Kolb, Hans-Peter Hutter, Judith Kohlenberger, Sebastian Bohrn Mena, Katharina Mader, Oliver Scheiber, Lena Schilling, Katharina Kropshofer, Michael Mazohl, Daniela Brodesser, Markus Bürger, Christine Stromberger, Stella Whitney Adamu-Fuhs und Michaela Russmann an.