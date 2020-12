Innenpolitische Debatte in Ungarn wegen russischem Impfstoff

Opposition lehnt "Sputnik V" ab - Außenminister lobte Qualität russischer Vakzine

Nachdem Ungarn seinen Corona-Impfstart auf den vergangenen Samstag vorverlegt hatte, hat sich daraus eine innenpolitische Debatte entwickelt. Demnach lehnt die Opposition einen Einsatz des russischen Impfstoffs "Sputnik V" ab und fordert von der rechtsnationalen Regierung, sie solle die Menschen nicht mit diesem Impfstoff "erschrecken", sondern weiter auf die von der EU genehmigten, sicheren Pfizer-BionTech-Vakzine setzen.

Der Sprecher der Demokratischen Koalition (DK), Balazs Barkoczi, verwies auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Budapest darauf, dass Außenminister Peter Szijjarto am Montag die Ankunft von 6.000 Dosen "Sputnik V" in Ungarn verkündet hatte. Nur habe der Minister verschwiegen, warum und für wen die Vakzine in Ungarn seien. Diese hätten keine EU-Genehmigung und würden auch bei russischen Bürgern und Wissenschaftern auf breite Ablehnung stoßen, so Barkoczi.

Szijjarto reagierte und bezeichnete das Verhalten der Opposition auf Facebook als "außerordentlich verantwortungslos". Es stünde nicht an, dass linke Politiker den fachlichen Standpunkt ungarischer Ärzte und Pandemie-Experten anzweifeln und aus der Angelegenheit des in Russland produzierten Impfstoffs eine politische Frage machen wollen. Die Mehrheit der Ungarn sei auch bisher von Kindesalter an mit russischen Impfstoffen geimpft worden, erinnerte der Minister. Ungarische Experten hätten bei einem aktuellen Besuch russischer Labore vor Ort den Prozess der Entwicklung und Herstellung von "Sputnik V" studieren können.

Die ungarische Regierung hatte auch eine Produktion des russischen Impfstoffes in Ungarn nicht ausgeschlossen. Die EU-Kommission hatte Ungarn noch im November die Nutzung des russischen Impfstoffes freigestellt.