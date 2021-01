Innsbrucker Festwochen 2021 mit "Idalma ovvero chi la dura la vince"

Regie führt Alessandra Premoli - Oper von Bernardo Pasquini 1680 in Rom uraufgeführt

Noch bevor die Innsbrucker Festwochen das Programm für 2021 bekannt geben - heuer coronabedingt erst im Frühjahr - haben sie am Freitag das Geheimnis um die diesjährige "große Oper" gelüftet. Intendant Alessandro De Marchi wird Bernardo Pasquinis Oper "Idalma ovvero chi la dura la vince" ("Idalma oder wer durchhält, siegt") auf die Bühne bringen.

"Idalma beinhaltet alles, was eine gute Oper braucht: wunderschöne Musik und ein ansprechendes Libretto mit großen Gefühlen", meinte De Marchi. Uraufgeführt wurde die Oper 1680 in Rom. In Innsbruck wird Alessandra Premoli die Regie übernehmen. Sie inszenierte bereits 2018 Francesco Cavallis "Apollo e Dafne".

Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik feiern von 13. Juli bis 29. August ihr 45-jähriges Jubiläum. Aus Gründen der Planungssicherheit wird das Programm erst im Frühjahr präsentiert und der Kartenvorverkauf auch erst dann starten. In welcher Form die einzelnen Veranstaltungen stattfinden können, sei weiterhin von den Entwicklungen in Zusammenhang mit Covid-19 abhängig, teilten die Verantwortlichen mit.