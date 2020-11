Innsbrucker Hotel Europa wechselt Eigentümer

Tiroler Immobilienunternehmen dürfte Hotel erwerben - Hotel und Restaurant waren bereits geschlossen - Betreibergesellschaft meldete im September Konkurs an

Das Innsbrucker Traditionshaus Hotel Europa am Bahnhof wechselt den Besitzer. Laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe) wird die bisherige Eigentümerin PIMM Hotel Europa Tyrolbesitz GmbH, deren Gesellschafter in Rom sitzen, an ein Innsbrucker Immobilienunternehmen verkaufen. Dabei dürfte es sich um die Moser Wohnbau handeln, hieß es in der "TT". Die Betreibergesellschaft meldete im September Konkurs an. Restaurant und Hotel waren bereits geschlossen.

Über den Verkaufspreis gab es keine Angaben. Immobilienexperten gehen aber davon aus, dass sich dieser in "niedriger zweistelliger Millionenhöhe" bewege. Zudem war noch unklar, wie es nun mit dem Hotel weitergehen soll. Es wurde vor wenigen Jahren zum Teil renoviert, das Inventar soll von einer Verwertungsgesellschaft übernommen worden sein. Es soll in den kommenden Wochen allgemein zum Verkauf angeboten werden, auch einzelne Gegenstände aus dem Hotelfundus könne man ergattern.

Laut Kreditschutzverband wurden bei der Insolvenz der Betreibergesellschaft, der Delta Hotelentwicklung GmbH, rund 4,1 Mio. Euro an Forderungen angemeldet. 87 Gläubiger, davon 30 Dienstnehmer, beteiligten sich. Unklar war weiterhin, warum der Unternehmenssitz kurz vor der Pleite von Innsbruck nach St. Georgen am Ybbsfelde verlegt worden war. Es sei mit dem Abwenden eines Imageschadens begründet worden, für den KSV war dies dennoch "seltsam".