Innsbrucker ÖVP will keine Koalition ohne FI

Stadtparteivorstand sah "keine Notwendigkeit, die Zusammensetzung der Koalition zu ändern" - Lediglich offen für "Gespräche" mit NEOS und anderen Fraktionen

Der Plan von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne), neue Mehrheiten am besten abseits einer seiner Partner in der Viererkoalition, der Liste "Für Innsbruck", zu finden, dürfte nur schwer zu realisieren sein. Denn die Innsbrucker ÖVP, ebenfalls Teil der Viererkoalition, sprach sich am Donnerstagabend klar dagegen aus, ihre einstige Abspaltung FI aus der Koalition "zu entfernen und dafür die NEOS hereinzuholen". Letzteres war von Willi zuletzt anvisiert worden.

Man sehe "keine Notwendigkeit, die Zusammensetzung der Koalition zu ändern", hieß es nach einer Sitzung des Stadtparteivorstandes. Im Gegenteil, es folgte ein klares Bekenntnis zu derzeitigen Zusammenarbeit: Man wolle das Arbeitsübereinkommen bzw. das Koalitionsabkommen mit den Grünen, der SPÖ und "Für Innsbruck" "zum Wohle der Innsbruckerinnen und Innsbrucker" umsetzen.

Offenbar auf NEOS bezogen ließen die schwarzen Parteigranden folgenden Satz verlauten: "Wenn der Bürgermeister der Meinung ist, dass zusätzliche Fraktionen in Gespräche eingebunden werden sollten, stehen wir dem offen gegenüber." Und den Bürgermeister Willi ließ die Volkspartei wissen: "Demokratische Entscheidungen sind zu akzeptieren, es geht darum für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten und die persönlichen Befindlichkeiten hintenanzustellen."

Der vierte Koalitionspartner im Bunde, die Innsbrucker SPÖ, hatte zuletzt bekundet, dass sie einer NEOS-Regierungsbeteiligung positiv gegenübersteht. Die kommunalpolitischen Erschütterungen waren vergangene Woche durch die Wahl des Freiheitlichen Markus Lassenberger zum nicht-amtsführenden Vizebürgermeister ausgelöst worden. Dieser setzte sich im Gemeinderat gegen SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr durch. Willi sah vor allem "Für Innsbruck" rund um Stadträtin und Ex-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer dahinterstecken und ortete einen massiven Vertrauensbruch.

Gegenüber der APA kündigte er zwei Tage später an, sich "neue Mehrheiten" suchen zu wollen, "um mehrere Optionen zu haben". Gespräche mit allen Parteien außer der FPÖ sollten geführt werden. Aufkündigen wollte er die jetzige Viererkoalition aber nicht. Mit FI wollte der Bürgermeister aber "als Letztes" sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vierkoalition in der Besetzung - also mit FI - fortgesetzt werde, stufte Willi als "weniger hoch" ein.