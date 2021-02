Innsbrucker SPÖ-Klubobmann für roten Austritt aus Viererkoalition

Buchacher: "Aber meine persönliche Meinung" - Sieht derzeit keine Mehrheit in der Partei - Scharfe Kritik an Willi: "Völlig überfordert" und falsch beraten

Nach den wochenlangen kommunalpolitischen Turbulenzen in Innsbruck, die zuletzt in der Ankündigung von Bgm. Georg Willi (Grüne) gipfelten, einen Abwahlantrag gegen den frisch gewählten FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger einzubringen, schlägt dem Bürgermeister scharfe Kritik des Koalitionspartners SPÖ entgegen. Die Sozialdemokraten sollen "aus dieser Regierung raus", sagte Klubobmann Helmut Buchacher im APA-Gespräch, denn: "Ich habe die Faxen des Bürgermeisters satt."

Dass die SPÖ aus der Vierkoalition mit den Grünen, der ÖVP und "Für Innsbruck" austreten soll, sei seine "persönliche Meinung", so Buchacher. Diese werde er - wie bereits einmal zuvor - bei einer Stadtparteivorstandssitzung Donnerstagabend wieder deponieren. Er glaube aber vorerst nicht, damit die Mehrheitsmeinung innerhalb der Partei widerzuspiegeln, gab der Klubobmann unumwunden zu.

Und dann setzte Buchacher zu einer Art Abrechnung mit dem seit 2018 regierenden Bürgermeister Willi an. Dieser sei "total überfordert", pflege einen nicht zu akzeptierenden Umgang mit seinen Koalitionspartnern und kommuniziere statt mit ihnen vor allem über die Medien. Und vor allem sei Willi, den er an sich persönlich schätze, von "falschen Beraterinnen und Beratern" umgeben, die es nicht gut mit ihm meinten. Dies habe er ihm so auch bereits mitgeteilt. Es herrsche Chaos in der Stadtpolitik, Sitzungen würden "völlig unvorbereitet" abgehalten, stattdessen sei der Bürgermeister mit strategischen und Ideologie-Spielen beschäftigt. Dafür sei die Kommunalpolitik aber der falsche Platz.

Es sei derzeit einfach "nicht zum Aushalten", klagte Buchacher. Angesichts der Coronakrise habe man es mit riesigen Herausforderungen zu tun, Menschen würde um ihre Existenz bangen - und die Stadtführung ergehe sich derweil in sinnlosen Aktionen. "Wir geben uns alle total der Lächerlichkeit preis", polterte der SPÖ-Klubobmann und frühere Stadtparteivorsitzende.

Er sei alles andere als ein Freund der FPÖ, aber dass Willi und seine Grünen jetzt den vor kurzem im Gemeinderat gewählten Lassenberger wieder abwählen wollen, sei ebenso unerträglich. "Lassenberger hat doch keinem Menschen etwas getan und ist noch gar nicht ins Arbeiten gekommen. Nur weil dem Bürgermeister sein Gesicht nicht passt. Das ist reine Willkür, da geht es nur um Ideologie".

Auch der Koalitionspartner ÖVP kann mit Willis Abwahlantrag-Vorhaben unterdessen nichts anfangen. "Gerade in einer Zeit, wo ganz Tirol aufgrund der neuen Corona-Mutation zusammenhalten muss, erneut eine Posten-Diskussion anzufachen, halte ich für vollkommen entbehrlich", sagte Parteichef und Klubobmann Christoph Appler auf APA-Anfrage. Wie man schon beim letzten Koalitionsgespräch deponiert habe, sei der entscheidende Punkt, "die Verbesserung der koalitionären, inhaltlichen Zusammenarbeit und nicht eine Personaldebatte". "Nur für eine solche Sachdebatte steht die ÖVP zur Verfügung", unterstrich Appler. Der Abwahlantrag der Grünen habe für die ÖVP "absolut keine Priorität und wird auch im Feber vom Gemeinderat mit größter Wahrscheinlichkeit keine Dringlichkeit zuerkannt bekommen".

Auch die NEOS gingen mit Willi scharf ins Gericht. "Der Abwahlantrag des gewählten Vizebürgermeisters Lassenberger ist für die Gemeinderätinnen das völlig falsche Signal. Die politischen Personaldebatten in der Stadtregierung müssen endlich ein Ende haben. Die Stadtregierung soll arbeiten und nicht ständig über Personen diskutieren. Wir halten den Abwahlantrag von den Grünen für völlig deplatziert", erklärte NEOS-Gemeinderätin Dagmar Klingler-Newesely.