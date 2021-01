Innsbrucker SPÖ steht Zusammenarbeit mit NEOS positiv gegenüber

SPÖ sieht Willi am Zug - ÖVP will Beratungen der Parteigremien Ende der Woche abwarten

Bei den Verhandlungen zu einer möglichen Einbindung der NEOS in die Innsbrucker Stadtkoalition hat sich bis Mittwoch noch nicht viel bewegt. Die Koalitionspartei SPÖ signalisierte allerdings, dass sie einer NEOS-Beteiligung positiv gegenübersteht, wie Stadtparteiobmann Benjamin Plach im APA-Gespräch sagte. Die ÖVP will dagegen Beratungen der Parteigremien Ende der Woche abwarten. Aus dem Bürgermeisterbüro hieß es lediglich, dass es noch kein konkretes Angebot gebe.

Für Plach war nun allerdings weiterhin Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Zug, der nach der Wahl von FPÖ-Stadtrat Markus Lassenberger zum nicht-amtsführenden Vizebürgermeister angekündigt hatte, neue Mehrheiten im Gemeinderat suchen zu wollen. Der Bürgermeister solle nun die Optionen auf den Tisch legen, "er muss ein Angebot stellen", verdeutlichte Plach. Die Möglichkeit eines freien Spiels der Kräfte im Stadtparlament sei gegeben, aber bei weitreichenden Beschlüssen - wie etwa beim Budget - stelle er sich das schwierig vor, gab er zu Bedenken. Von Neuwahlen zeigte er sich ebenso wenig begeistert: "Mitten in einer Pandemie sollte es ums Weiterarbeiten gehen".

Die ÖVP hielt sich indes bedeckter und meinte lediglich: "Von den NEOS gibt es nur die Bereitschaft Gespräche zu führen, es gibt weder eine konkrete Zusage noch Absage zu reiner koalitionären Zusammenarbeit", sagte Stadtparteiobmann Christoph Appler der APA. Man wolle sich nicht an "gegenseitigen Schuldzuweisungen und Unterstellungen" beteiligen. Auch die Volkspartei räumte der Pandemiebekämpfung die "oberste Priorität" ein.

Aus dem Büro von Willi hieß es am Mittwoch gegenüber der APA nur, dass die Verhandlungen nach wie vor am Laufen seien, fixiert sei weiterhin nichts. Man wolle außerdem den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP die Zeit geben, sich intern zu beraten - das würden auch die Grünen tun. Mit dem vierten Noch-Partner, der Partei Für Innsbruck (FI), habe man allerdings weiterhin keine Gespräche geführt. Willi machte FI für die Wahl Lassenbergers verantwortlich, da die Partei offenbar in geheimer Abstimmung den Kandidaten der Opposition und nicht Elisabeth Mayr (SPÖ) als Koalitionskandidatin gewählt hatte.

NEOS-Mandatarin Julia Seidl betonte indes weiterhin ihre Bereitschaft für eine Zusammenarbeit. Allerdings pochte sie auf ein gemeinsames Gespräch mit ÖVP, SPÖ und Grünen.