Innsbrucker Viererkoalition hängt nur mehr an seidenem Faden

Willi will weiter bei Ablehnung des Abwahlantrags gegen FPÖ-Lassenberger de facto Koalition aufkündigen - SPÖ sieht sich nicht mehr an Koalitionsabkommen gebunden

Die Innsbrucker Viererkoalition aus Grünen, "Für Innsbruck", ÖVP und SPÖ steht am Abgrund und ist kurz vor dem Hinunterstürzen: Das Bündnis hat sich in ein heilloses Chaos verstrickt. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) bekräftigte am Freitag gegenüber der APA das De-facto-Ende der Koalition, sollte der von ihm angekündigte Abwahlantrag gegen FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger im Gemeinderat keine Mehrheit finden: "Dann werde ich das freie Spiel der Kräfte verkünden."

Dieses "freie Spiel" der Kräfte hatte Willi am Mittwoch gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" angekündigt. Dass der Antrag gegen Lassenberger eine Mehrheit findet - danach schaut es derzeit überhaupt nicht aus. Denn nur Grüne und SPÖ bekundeten bisher, den FPÖ-Mann aus dem Amt kegeln zu wollen. ÖVP und "Für Innsbruck" etwa fanden den Abwahlantrag "entbehrlich" bzw. hielten sich sehr bedeckt. Der Antrag soll bei der Gemeinderatssitzung am 25. Februar eingebracht werden. Behandelt wird dieser in der Sitzung oder spätestens im März.

Willi blieb am Freitag - trotz vehementer Kritik von allen Seiten über das Chaos in der Stadtführung - bei seiner Linie: Lassenberger muss abgewählt werden, sonst hat diese Koalition keine Zukunft. Dass der freiheitliche nicht-amtsführende Vizebürgermeister von Koalitionspartnern aus "Jux und Tollerei" in die Regierung gewählt worden sei und gegen SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr die Oberhand behielt, "funktioniert nicht". "Jetzt besteht die Möglichkeit, das zu sanieren", richtete Willi den Koalitionspartnern aus.

Auf die Frage, ob die Koalition derzeit überhaupt noch existiere oder nicht bereits ein freies Spiel der Kräfte eingesetzt habe, meinte Willi, dass man derzeit "hin und herwechsle" - einmal fasse die Koalition Beschlüsse, ein anderes Mal gebe es andere Mehrheiten wie etwa beim Corona-Wirtschaftspaket. Chaos ortete Willi in der Stadt jedenfalls nicht. Er habe einen "vollen Terminkalender", es gehe viel weiter: "In der Stadt tut sich viel."

Sein Koalitionspartner SPÖ scheint sich jedenfalls aus der Koalition bereits mehr oder weniger verabschiedet zu haben: "Das bislang bestehende Arbeitsübereinkommen für die Landeshauptstadt wurde bis heute mehrmals verletzt. Der Bürgermeister hat mit einer für alle Seiten irritierenden Vorgehensweise in den letzten Tagen und der jüngsten Ankündigung eines Abwahlantrages zur Unzeit für eine weitere Destabilisierung in der Stadtpolitik gesorgt. Auch die SPÖ Innsbruck fühlt sich in der Folge nicht mehr an das ursprüngliche Übereinkommen zwischen den vier Parteien für die Landeshauptstadt gebunden", hieß es in einer Aussendung nach der Sitzung des Stadtparteivorstandes. Es liege am Bürgermeister, neue, konkrete Optionen für eine Zusammenarbeit auf den Tisch zu legen. "Der Ball liegt bei ihm", sagte Parteichef Benjamin Plach der APA. Die Viererkoalition existiert für Plach eigentlich bereits jetzt nicht mehr. Dass sich die SPÖ nicht mehr an das Koalitionsübereinkommen gebunden fühlt, sei eigentlich nur eine "Feststellung der Tatsachen, die andere geschaffen haben". Die wesentlichen Inhalte werde man aber in der Stadtregierung weiter mittragen.

Ebenso offenbar, wie die SPÖ auch den Abwahlantrag gegen Lassenberger mittragen wird. Ob das tatsächlich alle in der Partei so sehen, dürfte aber fraglich sein - hatte doch Klubobmann Helmut Buchacher beispielsweise das Vorgehen Willis in Sachen Lassenberger im APA-Gespräch am Donnerstag scharf kritisiert und generell mit dem Bürgermeister abgerechnet. Dieser sei "total überfordert" und höre auf die falschen Berater.

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger forderte Willi unterdessen zum Rücktritt auf. Dieser solle seinen "Platz frei machen, "damit die vernünftigen Kräfte in der Stadt endlich arbeiten können". Zudem verwies Abwerzger auf eine "bürgerliche Mehrheit" im Stadtparlament.