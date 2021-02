Innsbrucks Bischof Glettler mit Kunstzugriff auf Lesbos-Fotografien

Bilder von Gräbern und Grabbauten nahe Flüchtlingslager Kara Tepe II bei Ausstellung "Wasted Lives" im Zentrum - Eröffnung am 17. Februar in Innsbrucker Galerie "Artdepot"

Der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler stellt in seiner Ausstellung "Wasted Lives" Gräber und Grabbauten, die er selbst in der Nähe des Flüchtlingslagers Kara Tepe II auf Lesbos fotografiert hat, in den Mittelpunkt. Als zentraler Kunstgriff dient ihm dazu eine "Cut-Out-Technik", mit der er bestimmte Details fokussiert oder auch verwischt.

Die dadurch etablierte "Scheibe" ist der rote Faden der Ausstellung. Im ersten Raum dient sie ihm dazu, auf konkrete Einzelheiten hinzuweisen. "Damit wird etwa sichtbar, dass hier auch Babys und Kinder bestattet wurden", sagte Glettler am Dienstag bei einer Presseführung in Innsbruck. Zudem weise die Grabinschrift "Adam Adam" beispielsweise darauf hin, dass der Nachname der Bestatteten Person nicht bekannt gewesen sein dürfte, meinte Glettler.

Der zweite und dritte Raum kehrt diese Logik um. Dort verdeckt die Scheibe mehr, als sie sichtbar macht. "Dadurch soll der voyeuristische Blick verunmöglicht werden", erklärte der Bischof. Zudem wolle er dadurch eine "überzeugende Kunstarbeit" zeigen und nicht lediglich "Bilder und zwei Videos von einem traurigen Ort" anbieten.

Diesbezüglich sei er im Kontext dieser Ausstellung "vor allem Künstler und nicht vordergründig Bischof". Das "ästhetische Moment" der "Verunklärung" und die damit einhergehenden künstlerische Verstärkung der Botschaft sei für ihn bei seinen Bildern von größter Wichtigkeit. "Es ist schließlich ein Kunstprojekt und keine Predigt", strich er heraus.

Letzten Endes flossen die beiden Funktionen von Hermann Glettler aber doch zusammen. "Das Lager muss dringend evakuiert werden", hielt er bei seinen Ausführungen in den Ausstellungsräumlichkeiten fest. Auch seine Forderung, dass Österreich zumindest 100 Familien aus den Lesbos-Lagern aufnehmen solle, wiederholte er. Insgesamt sei in dieser Sache schon einiges in Bezug auf die "allgemeine Stimmung" erreicht worden. "Ich glaube es steht in der Sache der Aufnahme in der Bevölkerung 50 zu 50", konstatierte Glettler.

Er selbst sei dabei aber "nicht die einzige Stimme", sagte der Teilzeitkünstler. Die Ausstellung füge sich in sein gesamtes soziales Engagement" zudem als eine Art von "Atempause" und "ästhetisches Moment" ein. Welche Relevanz und welche Kraft diesem Moment eingeräumt werde, liege letzten Endes nicht in seiner Hand, erklärte Glettler.