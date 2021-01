Insider: Biden holt Finanzaufseher aus Obama-Zeit an Spitze von SEC

Gary Gensler war von 2009 to 2014 Chef des Derivateregulierers CFTC

Der designierte US-Präsident Joe Biden wird Insidern zufolge einen ehemaligen Top-Finanzaufseher aus der Regierungszeit von Barack Obama zum Chef der US-Börsenaufsicht ernennen. Der frühere Leiter des Derivateregulierers CFTC, Gary Gensler, werde auf den Leitungsposten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) berufen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Gensler war von 2009 to 2014 CFTC-Chef.

Seit November hat er Bidens Übergangs-Team für die künftige Aufsicht der Finanzbranche geleitet. Gensler und ein Sprecher Bidens waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.