Insider - ByteDance entwickelt Clubhouse-Kopie

Abkommen für Solarkraftwerk in China unterzeichnet Für den geplanten Bau des weltgrößten Sonnenkraftwerks in China hat der US-Modulhersteller First Solar eine Vereinbarung mit der chinesischen Regierung unterzeichnet. Das Unternehmen sprach von einem "entscheidenden Schritt" für das bereits im September verkündete Vorhaben in der mongolischen Wüste.