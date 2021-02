Insider: IAEO wies Uran-Spuren an nicht gemeldeten Orten im Iran nach

Funde wurde im August und September gemacht

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO/IAEA) hat Insidern zufolge Uran-Spuren an zwei Orten im Iran nachgewiesen, zu denen sie monatelang keinen Zugang erhielt. Die Funde seien im August und September an zwei nicht gemeldeten Stätten gemacht worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Diplomaten erfuhr. Der Iran hatte sieben Monate lang die Inspektionen blockiert.

Zwar wird davon ausgegangen, dass an den Standorten seit fast zwei Jahrzehnten keine Aktivität stattgefunden hat. Gegner des internationalen Atomabkommens wie Israel haben jedoch erklärt, nicht gemeldete Aktivitäten zeigten, dass der Iran nicht aufrichtig handle.

Die IAEO lehnte einen Kommentar ab, wie auch der iranische Botschafter bei der UN-Behörde, Kasem Gharibabadi. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter sagte: "Wir haben nichts zu verbergen. Deshalb haben wir den Inspektoren erlaubt, diese Standorte zu besuchen." Das "Wall Street Journal" hatte vor einigen Tagen berichtet, bei Untersuchungen sei radioaktives Material an zwei Stätten gefunden worden. Worum es sich handelte, wurde jedoch nicht bekannt. Vier Diplomaten sagten Reuters nun, dass es sich um Uran gehandelt habe. Zwei sagten, es sei nicht angereichert. Der Iran muss dem IAEO Rechenschaft über alle Uran-Vorräte ablegen, da der Stoff in angereicherter Form zum Bau von Kernwaffen verwendet werden kann.

Die IAEO und die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran bis 2003 ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhielt. Die Regierung in Teheran weist dies zurück. Das internationale Atomabkommen von 2015 zog faktisch einen Schlussstrich unter das Thema. Allerdings muss der Iran dem Abkommen zufolge dem IAEA alle Belege für frühere und bisher undokumentierte Aktivitäten und Material erklären. In diesem Fall seien "unglaubhafte Antworten" gegeben worden, sagte einer der Insider. Sieben Diplomaten sagten Reuters, die IAEO wolle deswegen in den kommenden Tagen anlässlich ihres Quartalsberichts den Iran tadeln. Dies könnte die Versuche von US-Präsident Joe Biden erschweren, das Atomabkommen wieder in Gang zu bringen.