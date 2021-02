Insider: Teilnahme von Biden an Münchner Sicherheitskonferenz geplant

Wegen Corona im Online-Format am 19. Februar

US-Präsident Joe Biden wird wahrscheinlich an einer virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar teilnehmen. "Es gibt Planungen für eine Teilnahme des US-Präsidenten", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus diplomatischen Kreisen. Es wäre das erste Mal, dass sich der neue US-Präsident seit seiner Amtsübernahme an ein Publikum in Deutschland richten würde.

Die Sicherheitskonferenz in München gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen internationalen Plattformen für einen transatlantischen sowie außen- und sicherheitspolitischen Dialog. Wegen der Corona-Pandemie war sie eigentlich verschoben worden, soll nun aber kurzfristig in einem Online-Format doch Ende nächster Woche stattfinden.

Biden hatte etwa 2009 und 2015 als US-Vizepräsident an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen und war dort auch Kanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen. Merkel hatte dem neuen US-Präsidenten größeres außenpolitisches Engagement Deutschlands versprochen.