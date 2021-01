Insider - TikTok-Rivale Kuaishou ist rund 60 Milliarden Dollar wert

Will bei Börsengang mindestens 5 Mrd. Dollar erlösen - Genaue Bewertung nach weiteren Gesprächen in der laufenden Woche

Der TikTok-Rivale Kuaishou könnte Insidern zufolge bei seinem Börsendebüt in Hongkong am 25. Jänner eine Marktkapitalisierung von etwa 60 Milliarden Dollar (rund 50 Mrd. Euro) erreichen. Darauf ließen Rückmeldungen von Investoren schließen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der chinesische Kurzvideo-Dienst will bei seinem Börsengang mindestens 5 Mrd. Dollar erlösen.

Die genaue Bewertung werde aber erst nach weiteren Gesprächen mit Interessenten in der laufenden Woche ermittelt, fügten die Insider hinzu. Ursprünglich hatte Kuaishou einen Börsenwert von 50 Milliarden Dollar angepeilt. Das Technologie-Unternehmen, an dem unter anderem der chinesische Facebook-Rivale Tencent beteiligt ist, wollte sich zu einer möglichen höheren Bewertung zunächst nicht äußern.

Bei einem Emissionsvolumen von rund fünf Milliarden Dollar wäre dies der größte Börsengang in Hongkong seit dem Debüt des Asien-Geschäfts der Brauerei Anheuser-Busch im September 2019. Kuaishou hatte nach eigenen Angaben zwischen Jänner und September 2020 täglich im Schnitt 262,4 Millionen Nutzer.