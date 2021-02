Insider - Tojners Montana Aerospace plant Börsengang in der Schweiz

Montana-Aerospace-Sprecher: "Wir prüfen regelmäßig Optionen der Wachstumsfinanzierung"

Der österreichische Unternehmer und Investor Michael Tojner will Insidern zufolge ein weiteres Unternehmen an die Börse bringen. Tojner bereite einen Börsengang des Luftfahrt-Zulieferers Montana Aerospace an der Schweizer SIX vor, wie mit der Sache vertraute Personen zu Reuters sagten. Montana Aerospace könnte im Rahmen der von den Banken UBS und Berenberg organisierten Transaktion auf einen Börsenwert von bis zu 1,5 Milliarden Euro kommen, sagte einer der Insider.

Der Gang auf das Parkett sei noch vor der Sommerpause vorgesehen. "Wir prüfen regelmäßig Optionen der Wachstumsfinanzierung", sagte ein Sprecher von Montana Aerospace. "Im Bereich Aerospace findet eine Konsolidierung statt - hier prüfen wir regelmäßig welche Optionen der Wachstumsfinanzierung es gibt, um Chancen des Marktes insbesondere im Bereich M&A nehmen zu können." UBS und Berenberg wollten sich nicht äußern.

Montana Aerospace produziert Aluminium-Profile für die Luftfahrtbranche und andere Industriefirmen. Die Gesellschaft kam 2019 auf ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 71,5 (Vorjahr 65,8) Millionen Euro. Zur Montana Aerospace Group gehören neben der Schweizer Traditionsfirma Alu Menziken auch die Bereiche Metal Tech und Asta. Metal Tech erwirtschaftete 2019 ein operatives Ergebnis von 7,5 Mio. Euro, Asta 6,7 Mio. Euro.

Montana Aerospace ist Teil der von Tojner kontrollierten Montana Tech Components Gruppe. Die beiden anderen Divisionen sind die deutsche Varta, die wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen für Smartphone-Kopfhörer, Knopfzellen für Hörgeräte und Energiespeicher für private Photovoltaikanlagen produziert, sowie die schweizerisch-kroatische Aluxflexpack. Aluxflexpack ging im Juni 2019 an die Schweizer Börse. Tojner ist auch einer der Gründer des Wettanbieters bwin.

In der Schweiz herrschte abgesehen von zwei Abspaltungen 2020 bei Börsengängen Flaute. Heuer sieht Insidern zufolge vielversprechender aus. So will der Pharmazulieferer PolyPeptide in einer von Credit Suisse und Morgan Stanley organisierten Transaktion auf das Parkett, weitere Firmen loten ähnliche Schritte aus. In Deutschland feierte der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 kürzlich ein erfolgreiches Börsendebüt, im kommenden Monat soll Insidern zufolge das Funkmastengeschäft Vantage Towers folgen.