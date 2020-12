Insider: USA planen weitere Sanktionen gegen China wegen Hongkong

Laut Reuters finanzielle Sanktionen gegen Beamte möglich

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump übt in den letzten Amtswochen Insidern zufolge weiter Druck auf China aus. Die USA wollen bis zu 14 chinesische Beamte wegen ihrer Funktion bei dem Ausschluss gewählter pro-demokratischer Volksvertreter in Hongkong mit finanziellen Sanktionen belegen, teilten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen in der Nacht auf Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Der Schritt gegen die Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas werde noch am Montag, spätestens im Laufe der Woche erwartet, hieß es weiter. Das US-Außenministerium und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.

Die Regierung in Peking hatte verfügt, dass die Stadtverwaltung der chinesischen Sonderverwaltungszone gewählte Abgeordnete des örtlichen Parlaments suspendieren kann, wenn der Verdacht auf Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung besteht. Vier Stadtverordneten wurde daraufhin das Mandat entzogen.

Der Schritt löste in der ehemaligen britischen Kolonie Massenrücktritte von demokratiefreundlichen Gesetzgebern aus. Weltweit wird der Schritt als eine Verletzung des Abkommens zur Autonomie der früheren britischen Kronkolonie angesehen. China begründet das Vorgehen mit dem Schutz der nationalen Sicherheit.