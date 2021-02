Instanz redzuierte Strafe nach Säuglingsweglegung in Kärnten

Frau hatte Baby nach der Geburt in Mülltonne gelegt - Zwei Monate teilbedingt nun rechtskräftig

Das Oberlandesgericht Graz hat die Strafe für eine Frau, die in Klagenfurt ihr Neugeborenes in einer Mülltonne ausgesetzt hatte, reduziert. Eine Gerichtssprecherin bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Die Kärntnerin wurde im November in Klagenfurt wegen versuchter Tötung zu zwei Jahren, davon acht Monate unbedingt verurteilt. Die Instanz entschied nun, dass der unbedingte Teil der Strafe nur bei vier Monaten liegen soll. Das Urteil ist nun rechtskräftig.

Die Geburt und die Weglegung des Babys passierten im Jänner 2016. Die Mutter steckte ihr Kind in ein T-Shirt und in eine Vorhanghälfte gewickelt in eine Tasche, die sie in einer Mülltonne deponierte. Eine junge Frau, die ihren Abfall entsorgen wollte, fand das schreiende Neugeborene und wärmte es, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der Säugling überlebte und kam zu Pflegeeltern, die ihn später adoptierten. Die Mutter wurde erst 2020 über einen DNA-Treffer bei einem Häftling, dem biologischen Vater des Kindes, ausgeforscht.