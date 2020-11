Institut - China sollte sich Wachstumsziel von fünf Prozent setzen

Für heuer rechnet Ökonom mit 2 bis 3 Prozent BIP-Plus

Chinas Führung sollte sich einem einflussreichen staatlichen Institut zufolge für 2021 bis 2025 ein Wachstumsziel von durchschnittlich etwa fünf Prozent jährlich setzen. Das wäre angemessen, sagte der Vize-Direktor des Instituts für Industrieökonomie an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Li Xuesong, am Dienstag bei einem Pressegespräch in Peking. Dabei sollte die coronakrisenbedingt steigende wirtschaftliche Volatilität berücksichtigt werden.

Für das zu Ende gehende Jahr erwartet der Ökonom wegen der Coronarezession in den ersten Monaten ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von zwei bis drei Prozent. 2021 könnte ein "relativ hohes Niveau" folgen, das sich 2022 normalisieren dürfte, sagte Li. Die Führung der Kommunistischen Partei ist derzeit dabei, ihr Wachstumsziel für den kommenden Fünfjahresplan festzulegen.