Interfax: Nawalnys Ehefrau nach Deutschland geflogen

Russland erhöht Strafen für Verstöße

Die Ehefrau des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist einem russischen Medienbericht zufolge nach Deutschland geflogen. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf einen nicht näher genannten Informanten.

Julia Nawalnaja war im Jänner zusammen mit ihrem Ehemann nach dessen Genesung nach einem Giftanschlag von Deutschland aus nach Moskau zurückgekehrt. Dort wurde Nawalny, einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, noch am Flughafen festgenommen.

Nach den jüngsten massenhaften Festnahmen bei nicht genehmigten Protesten hat Russlands Parlament unterdessen die Strafen für die Teilnahme an solchen Aktionen und deren Finanzierung deutlich erhöht. Wer etwa künftig den Anweisungen von Angehörigen der russischen Sicherheitsorgane nicht Folge leistet, muss mit Strafen zwischen 10.000 und 200.000 Rubel (112 Euro bis 1340 Euro) rechnen, hieß es in dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz.

Neben den bisherigen Arreststrafen können demnach künftig auch 40 bis 120 Pflichtarbeitsstunden verhängt werden. Die Strafen sollen abschrecken, überhaupt an Demonstrationen teilzunehmen.

Deutlich erhöht wurden demnach die Strafen für eine wiederholte Nichtbefolgung von Anweisungen der Staatsorgane. Das Parlament hat eine Vielzahl von Gesetzen erlassen, die Menschenrechtsorganisationen als zunehmende Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Russland kritisieren. Bei den Demonstrationen im Jänner für die Freilassung des Kremlgegners Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin waren mehr als 11.000 Menschen festgenommen worden.

Weil Nawalnys Team zuletzt die USA und die EU dazu aufrief, gegen Putins Machtapparat Sanktionen zu erlassen, diskutiert das von der Kremlpartei Geeintes Russland kontrollierte Parlament nun ein Gesetz, dass solche Forderungen als Straftat "Vaterlandsverrat" einstuft. Neben der Vielzahl der Abgeordneten begrüßte etwa der von Sanktionen betroffene kremlnahe Milliardär Oleg Deripaska ein solches Gesetz. Aus dem Kreml hieß es dazu, dass es einen Wunsch in der Gesellschaft nach einem solchen Vorgehen gebe. Staatsmedien bezeichnen die Kritiker Putins immer wieder als Feinde des russischen Volkes.