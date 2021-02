International tätige Einschleichdiebe in Oberösterreich geschnappt

In Österreich wird ihnen in vier Bundesländern ein Schaden von 60.000 Euro vorgeworfen

Die oberösterreichische Polizei hat zwei international tätige mutmaßliche Einschleichdiebe geschnappt. Allein in Österreich wird ihnen in vier Bundesländern ein Schaden von 60.000 Euro vorgeworfen, hieß es in einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Begonnen hatten die Ermittlungen des Landeskriminalamtes nach einem Einschleichdiebstahl im vergangenen November in das Büro einer Trafik im Bezirk Freistadt. Die Täter erbeuteten dabei eine erhebliche Summe Bargeld. Innerhalb der darauffolgenden Tage wurden weitere derartige Delikte in den Bezirken Wels, Kirchdorf und Vöcklabruck verübt.

Die Vorgangsweise war immer gleich: Einer lenkte das Personal in den Geschäften so geschickt ab, dass es den Komplizen nicht bemerkte, der sich in die Nebenräume schlich und dort neben Geld auch Schmuck, Uhren und Mobiltelefone entwendete. Ins Visier der Ermittler gerieten aufgrund der von den Opfern gemachten Personsbeschreibungen ein 36- und ein 37-Jähriger, beide aus Rumänien. Sie waren bei Landleuten in Linz untergekommen. Dort wurden sie im Dezember auch festgenommen.

Seither hat ihnen die Polizei insgesamt elf derartige Einschleichdiebstähle in den Bundesländern Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich mit einer Gesamtschadenssumme von etwa 60.000 Euro nachgewiesen. Sie hatten für ihre weitreichenden Touren mehrere Fahrzeuge mit deutschen, französischen und polnischen Kennzeichen verwendet.

Ein Täter ist wegen gleichartiger Delikte bereits in zehn europäischen Staaten in Erscheinung getreten, sein Komplize in fünf. Der 36-Jährige wird in einigen Ländern per Haftbefehl gesucht. Die beiden sind zum Teil geständig. Die Polizei geht aber noch von einer hohen Dunkelziffer, auch von versuchten Diebstählen, aus. Weitere Geschädigte können sich unter der Telefonnummer 059133/40-3388 an das Landeskriminalamt Oberösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, wenden.